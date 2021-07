Ningún proyecto debe frenarse por intereses mezquinos: empresarios tras consulta en Kinchil

MÉRIDA, Yucatán.- El sector empresarial yucateco apuntó que la llegada de proyectos económicos y empresariales, que cumplan con todas las normativas ambientales exigidas por las leyes estatal y nacional son bienvenidos a la entidad.

El pasado domingo 25 de julio, los pobladores de Kinchil en una consulta decidieron por mayoría que los proyectos de granjas porcícolas continúen operando en sus comunidades, con todas las medidas a favor del medio ambiente.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Yucatán (Canacintra), Jorge Charruf Cáceres, apuntó que en estos momentos la llegada de inversiones a la entidad ayudan a dinamizar la economía y el empleo para todos los sector económicos.

“Canacintra está totalmente a favor de que las comunidades opinen libremente sobre lo que ocurra en su entorno, que afecte no sólo su vida diaria, sino el futuro de su comunidad, su ciudad, su estado y desde luego en su país. Vivimos en una democracia representativa que poco a poco va abriendo los espacios de participación ciudadana y eso no sólo se reconoce, sino que se celebra”, destacó.

Indicó que el proceso ocurrido el domingo pasado en la comunidad de Kinchil, no deja de ser un ejercicio interesante, y el resultado del mismo, debería dejar en claro a los interesados la tendencia de la mayoría de la población consultada.

Consultas antes de realizar inversiones

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, dijo que es importante que las empresas que decidan invertir en el Estado cumplan con todos los requerimientos que se les soliciten.

“Sabemos que esas granjas que se han instalado cumplieron con una serie de requisitos, inclusive mayores a los que les solicitaron, por lo cual es algo que hay que considerar, se tienen que socializar las inversiones porque la mayoría de las veces las comunidades no dimensionan los beneficios que estas empresas, muchas veces traen a la demarcación, no se deben hacer consultas sin contemplar las caras de la moneda, para que cada quien pueda decidir”, indicó.

El empresario explicó que es importante que los pobladores tengan voz y voto, pero las consultas deben ser previas a la realización de las inversiones, porque no se debe permitir hacer una inversión y después que no se les permita operar.

“Eso no debe pasar, todo lo que se lleve a cabo previo a la inversión es válido, lo que no se vale es que se permitan hacer desembolsos que cumplan con todos los requisitos que solicitan las diversas autoridades y que la población pudiera ponerse en contra por no tener en claro los beneficios que pueden representar la inversión y sería una enorme pérdida para la empresa”, expuso.

Inversiones importantes para los municipios

Por su parte el presidente de la Canacope, Jorge Cardeña Licona, comentó que las inversiones que llegan a la entidad en especial al interior del Estado son importantes sobre todo ahora que por la emergencia sanitaria miles de personas han perdido su empleo.

“Que estas empresas se instalen en estos municipios es provechoso porque muchos de los pobladores carecen de solvencia económica por la falta de trabajo, y este tipo de empresas les ofrecen fuentes de empleos con prestaciones, seguridad social, entre otros beneficios para los habitantes”, aseguró.

Comentó que los pobladores deberían entender que al elegirse una población para instalarse deja muchas cosas positivas para la comunidad, es importante que al llegar más inversiones a la entidad se contarán con más ofertas de empleos porque hasta el momento 88 mil personas están desempleados, el arribo de nuevas empresas le inyectaría oxígeno al Estado.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Buscan que inversionistas de Nuevo León compren propiedades en Yucatán

Yucatán se mantiene como un importante imán de inversiones

Yucatán entre los estados que recibe más inversión inmobiliaria