Repunte de contagios de Covid, el temor de los empresarios de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Representantes de la iniciativa privada llamaron a los ciudadanos en general a redoblar las medidas sanitarias contra el Covid-19, pues temen que, por fiestas y reuniones en el marco de prefestejos navideños, haya un repunte y, por ende, cierre de negocios.

Sería muy lamentable para todos -explicaron- que haya cierres por rebrotes, porque la economía yucateca todavía no se recupera, y la salud en estos momentos debe ser lo primordial.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona, apuntó que un rebrote de infectados por Covid-19 antes y durante los festejos decembrinos obligará a un nuevo cierre de actividades masivas, lo que se traduciría en un golpe fatal para toda la actividad económica.

“No es conveniente un rebrote que obligue a una nueva suspensión de actividades económicas; este escenario sería fatal para todos los sectores económicos de la entidad, puesto que en estos momentos apenas se empiezan a recuperar muy levemente las actividades de todos los sectores económicos de Yucatán”.

Aseguró que tanto empresarios como ciudadanos deberán ser muy responsables, y estos momentos extremar todas las medidas sanitarias contra el Covid-19, puesto que un cierre en pleno diciembre no será conveniente para la economía estatal y regional.

Indicó que ya hay ciudades en la república mexicana que están hablando de rebrotes de casos de contagios, y piensan en la suspensión nuevamente de actividades, lo que se traducirá en fuertes pérdidas económicas.

Ciudadanía, sin conciencia de la bioseguridad

El dirigente de Empresas Plus de Servicios Turísticos y ex dirigente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Escalante Bolio, alertó que todavía no existe una conciencia ciudadana en el tema de la bioseguridad, lo que perjudica a los sectores que en estos momentos trabajan a favor de la recuperación económica.

Apuntó que en el sector de congresos, reuniones y fiestas en Yucatán se cumplen con todos los protocolos para recibir a los visitantes.

Comentó que para dar tranquilidad a los paseantes, gran parte de los comercios de este giro aplican medidas estrictas de salud que les ha permitido dar un servicio óptimo a los visitantes.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina, aseveró que un cierre de actividades por rebrote de contagios de coronavirus, afectará a todos los sectores productivos de la entidad.

“Debemos seguir, desde todos los sectores económicos y sociales, redoblando esfuerzos a favor de prevenir los contagios de coronavirus, la enfermedad sigue ahí afuera y es responsabilidad de todos ayudar a frenas los contagios de la enfermedad, es importante seguir cuidándonos unos a otros”.