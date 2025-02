En el aire, derechos laborales de 56 jueces por la reforma

La iniciativa de modificación a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial del Estado, no garantiza los derechos de los trabajadores al no considerar una indemnización para los 56 jueces de primera instancia que queden fuera del servicio por declinar participar en un proceso electivo o que no resulten electos en los eventuales comicios, señaló ayer el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Renán Marcelino Puc Chi.

El dirigente laboral dijo que a nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera un artículo transitorio en el que establece que a nivel federal los jueces y magistrados que por alguna razón no llegaran a continuar en el servicio, se les entregará una indemnización equivalente a 3 meses de salario y una prima de 20 días de salario por cada año laborado; sin embargo, en la iniciativa de reforma al Poder Judicial de Yucatán que analiza la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado no se considera una compensación para los 56 jueces de primera instancia que no continúen en el servicio.

En este sentido, Puc Chi dijo: “eso nos parece alarmante porque al final son trabajadores que han dejado toda una vida al servicio del Poder Judicial de Yucatán y que llegaron a un puesto con base en capacitación y de concursos de oposición; a diferencia de lo que sucede en otros estados, aquí es por medio de la carrera judicial como se accede a los puestos de jueces”.

En este contexto, hoy viernes, a las 10 horas, la Comisión de Puntos Constitucionales continuará el análisis de la iniciativa de modificación a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial del Estado, y someterá a votación el dictamen de la misma, en una sesión que se llevará a cabo en la ciudad de Valladolid. Dicha propuesta legislativa, considera entre otras cosas, la elección de magistrados locales y jueces de primera instancia.

Sobre este tema, Puc Chi declaró que la citada reforma es una oportunidad que se tiene para que la justicia en Yucatán mejore, siempre y cuando sea escuchando a los trabajadores y garantizando sus derechos.

“A nivel local se tiene que homologar el ordenamiento que marca la Constitución federal en uno de sus transitorios, es decir, que se tiene que garantizar los derechos laborales, indemnizar a los trabajadores que por la implementación de la reforma se queden sin trabajo, y sobre todo, darle la oportunidad para poder reservar sus derechos”, dijo el dirigente sindical.