No sabemos elegir el ritmo y tipo de vida que queremos, sino hasta que empezamos a darnos cuenta de lo feliz que somos en ciertos momentos, circunstancias y espacios. Por lo que, si fuéramos más observadores, nos percataríamos de que la felicidad se encuentra en las cosas sencillas y simples, pero nos encanta complicarnos viendo cosas que realmente no lo son. También influye el momento que en nuestras vidas estemos pasando y que nos impide valorar, pero sobre todo atesorar esos momentos que nos causan extrema felicidad.

Aquí te menciono cinco acciones que nos hacen tener una vida sencilla y feliz:

1.- Preocúpate menos, ocúpate más.- El ocuparse de las tareas o situaciones de la vida genera más y mejores resultados que el preocuparse. Mucho tiempo de nuestra existencia se pierde en andarnos preocupando por cosas que ni siquiera han sucedido, y más aún, cuando no las controlamos. Hay que actuar y punto.

2.- Critica menos, reconoce más.- Otra buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a criticar cosas y personas, en unas ocasiones por celos o envidia y en otras sólo por deporte. Si ese tiempo lo dedicáramos a reconocer las obras y las personas buenas que nos rodean y aplaudir las buenas acciones e intenciones, seríamos mucho más dichosos de lo que ya somos… si es que lo somos.

3.- Enójate menos, alégrate más.- La energía que se maneja hoy en nuestro ambiente es fatal. Cada vez existe más gente que pierde la cordura por un acto insignificante. La tolerancia y la paciencia ya no forman parte de las personas en la calle, por lo que debemos ser prudentes. Debemos reír mucho más y traer alegrías a nuestras casas y oficinas en la medida de lo posible.

4.- Distráete menos, observa más.- Tenemos alrededor cosas y personas para disfrutar, por lo tanto, no nos distraigamos en otras cosas que no valen la pena en muchas ocasiones. Si bien debemos convivir más, cuando no se pueda cantidad de tiempo, busquemos la calidad del mismo. La naturaleza nos regala espacios y fotografías que podemos grabar en la mente, seamos más observadores.

5.- Destruye menos, construye más.- Hace falta gente que construya en vez de destruir, demasiada negatividad hay en el entorno como para permitirnos ser contagiados por este tipo de mentes débiles que sólo buscan enloquecer a los demás. Construyamos relaciones, cualesquiera que éstas sean, de largo plazo. Eso nos permitirá aquilatar la importancia de la vida en su simplicidad. Un saludo, un gracias, una atención… nos cambian la vida.