Hay muchas formas en que la violencia y las agresiones en contra de las mujeres se manifiestan a diario, desde la más sutil hasta los feminicidios que ya suman 489 en el primer semestre del año en todo el país; mientras las cifras siguen aumentado desenfrenadamente en medio de una pandemia que nos obliga al encierro y que, por lo tanto,agudiza una problemática enraizada en el mismo núcleo familiar y en las relaciones de pareja.

Tal fue el lamentable caso de Fernanda hace unos días, desgarrador retrato de las trágicas consecuencias del machismo que visibilizó una vez más el discurso que subyace en este tipo de sucesos donde incluso un portal informativo manejó irresponsablemente la noticia como “Una tragedia al estilo de Romeo y Julieta…”, o como “un crimen pasional”, entre otras formas que distorsionan el verdadero hecho criminal y atroz de ser asesinada por el mismo hombre que amó, porque incluso amar es un riesgo latente para las mujeres; no estar segura ni en la calle ni en el hogar, ni en entornos laborales, es vivir siempre y en todo momento a la defensiva y no existe nada más cansado y agotador que no sentirte segura en ninguna parte y con nadie.

Lamentablemente los casos como el de Fernanda y como muchas ya están teniendo su origen como una chispa en pequeñas acciones que la misma presión social nos obliga a “dejar pasar”; ya es costumbre que las mujeres tengamos que vivir silenciadas, amordazadas porque las violencias verbales, el acoso y el hostigamiento que no llegan a la agresión física, se piensa y se cree que no son tan “graves”; es mejor dejar pasar porque seguramente sólo está en tu imaginación o en la forma en que lo interpretas, y así, vamos callando y a la par dejando trabajos, oportunidades, diversiones, pasatiempospara hacernos a un lado, o con las palabras en la boca porque no está bien y no es verdad que podemos decir todo lo que sabemos y todo lo que pensamos.

Si las mujeres tuviéramos esa libertad y a la vez esa valentía, que muchas han tenido a sabiendas de enfrentarse con fatales consecuencias, el mundo se sorprendería porque no existe mujer que no haya vivido una mala experiencia a lo largo de su vida a causa del machismo; lo más triste es que esto ocurre a cualquier edad y está latente siempre. Es el miedo de vivir con miedo, de aprender a confiar y salir lastimada muchas veces, de aprender a callar y dejar que se ahoguen las palabras y seguir viendo impunes a los agresores porque tristemente, como dice Sara Sefchovich, “cuando por fin se rompe el cerco del silencio que rodea a las mujeres, porque ellas hacen tanto ruido que no queda más remedio que oírlo, se busca todo para desvalorizar lo que hacen”, y es así como se enciende la chispa que nadie apaga y que provoca el incendio.