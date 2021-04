CFE, uno de los obstáculos de las energías verdes en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Entre los negocios a los que la pandemia les afectó poco están los del sector de energía limpia, sobre todo de paneles solares, ya que ha crecido a pasos agigantados, sin embargo, está atravesando por problemas que impiden que sus beneficios lleguen a más personas.

Actualmente, empresas del ramo están lidiando con las negativas de la Comisión Federal Electricidad (CFE), que no les permite conectarse a la red de energía eléctrica, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente AC, Raúl Asís Monforte González.

“Ni nosotros entendemos qué está pasando; se está dando mucho que las solicitudes de interconexión que solicitamos a la CFE, la respuesta es que el circuito al que queremos conectar ya está saturado y que no tiene la capacidad para recibir energía limpias. Nos parece incomprensible porque, hoy día, no hay toda la penetración que desearíamos en la generación distribuida, nos falta crecer mucho más, pues el consumo sigue aumentado. Creemos que el hecho de que alguien genere lo que consume de energía no debería tener ningún obstáculo, sin embargo, sí se está viendo, señaló.

La respuesta de CFE ha sido que la negativa depende varios factores como el calibre de los cables, los transformadores que hay en la zona donde se pretende instalar, lo que consumen los centros de carga que están cerca de donde se poner el panel, es decir, una casa o negocio. Hay que revisar los requisitos, desde la información técnica hasta las especificaciones en un plano de la instalación.

“El tramite es una solicitud de interconexión, es un aviso a la CFE de que se desea un proyecto de generación limpia y pide la anuencia de la dependencia para poder conectar este nuevo sistema que va generar energía a las redes de distribución que están en la calle; a partir de ahí es donde la Comisión hace el análisis de capacidad y puede contestar si lo aprueba o no”, explicó.

Sin embargo, hay otra cuestión que impide que se realice una adecuada instalación: actualmente hay un “cuello de botella” al pedir que para que inicien los trámites el sistema ya debe de estar instalado.

“Pero muchas veces lo terminamos de instalar y recibimos una respuesta negativa por lo que tenemos que desinstalar los paneles y devolverle dinero al dueño; es un asunto que necesitamos conversar con la gente de CFE para que nos ayuden a resolverlo”.

El experto informó que se necesita que se dé un mayor crecimiento en la instalación de paneles solares y para que esto ocurra; es urgente que haya una mayor agilidad en los trámites, que sea relativamente fácil y que se cumpla con los tiempos que establece la ley para realizar los trámites de inter conexión.

De igual manera el crecimiento en el interés por las energías limpias se debe a que la gente ha entendido que estas inversiones traen beneficios tanto en sus familias como en las empresas que las colocan.

“Invertir en paneles solares o en cualquier otro medio de generación de energía limpia, estas inversiones permiten aliviar la economía familiar, permiten destinar el enorme gasto que representa el pago de la energía eléctrica a otras cosas como salud, educación, etc. En cuanto a las empresas les otorga mejor competitividad porque en algunas el pago de energía en su lista de costos es lo que más abarca, reducirlo a cero o casi cero significan mayor competitividad en sus sectores”, precisó.

Monforte González añadió que quienes han decidido hacer esta inversión son los principales promotores de las energías limpias porque, una vez que los prueban, quedan satisfechos, y no hay gente que no esté contenta, todos están seguros que han hecho una buena inversión por lo que esta recomendación de boca en boca es el mejor promocional para el desarrollo de estos sistemas.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Prevén aumento de compra de casas nuevas y renta de edificios en Yucatán

Estos son los municipios de Yucatán donde se aplicarán vacunas de una dosis

Yucatán: Protestas provocarían el cierre de Chichén Itzá y Uxmal este fin de semana