¿Así… o más inmaduro?

Estamos acostumbrados a ver berrinches por parte de los niños, pero en los adultos también sucede… aunque de diferente manera. Normalmente a los berrinches de adultos los llamamos inmadurez, y es justo lo que son. Y la verdad entiendo que en ocasiones la gente caiga en alguno de estos berrinches, pero si lo tomas como un modo de vida, lamento comunicarte que eres inmaduro hasta la médula.

Y sí, esto confirma una vez más que la madurez no tiene relación con la edad, sino con lo inmaduro y lastimado que pudiera estar alguien y que no le ha dedicado tiempo a resolver sus heridas.

Aquí te dejo 5 berrinches de adultos que demuestran inmadurez:

1.Gritar a la gente en lugares públicos: este tipo de personas lo único que pretenden es llamar la atención, y lo peor del caso es que creen que se ven superbién haciéndolo, cuando lo único que reflejan es su falta de educación y sus ganas tremendas de ser reconocidos. Pero te comento que si eres de estos, no eres más que una persona con falta de amor que sólo hace el ridículo.

2. Tratar de ofender a la gente con apodos: si eres de los que anda poniendo apodos a las personas con tal de tratar de ofenderlos, te informo que además de ser patético, eres una persona inmadura que requiere de atención inmediata. Las personas que andan intentando lastimar a otras personas, sólo merecen el desprecio de los demás.

3. Si las cosas no son como yo quiero, no las hago: el mayor berrinche de adulto es aquel en que si las reglas del juego no son como yo digo, simplemente no juego y me retiro. Esto si es un berrinche de niño en edad adulta, pues ese comportamiento sí existe en los niños, por lo que, en esta ocasión, eres un niñote que no sabe convivir con los demás y conciliar cosas.

4. La agresión: la violencia en cualquier presentación representa el símbolo de la impotencia sobre cualquier otra opción de convivencia. Ser agresivo, irte a los golpes (cuando tú eres el provocador), que te gane la ira, entre otras cosas, son signos de agresión y violencia que requieren ser atendidos, pues este tipo de respuestas pudieran terminar muy mal en tu caso.

5. Hacer trampa para ganar: de cualquier forma que la quieres interpretar, la trampa aun sea vestida de mentira o manipulación para lograr un objetivo, es digna de una persona que no tiene la madurez de aceptar una respuesta o un resultado de algo. Si las cosas no van saliendo como deseas, manipulas gente, mientes y haces lo que sea porque todo sea como tu deseas. Madura… ya estás grande.