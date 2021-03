Muchos me han comentado que han sentido altas temperaturas en lo que llevamos de esta aún corta temporada de calor y les he respondido que a lo más que hemos llegado de temperatura máxima han sido 36.7 grados Celsius, pero lo real es que hay que recordar que más que calor lo que se ha sentido son los rayos del sol, ya que a causa de sistemas anticiclónicos prácticamente no hay vapor en el cielo y los rayos llegan con más intensidad. También me han dicho que hay mucho frio en la madrugada y al amanecer, pero las temperaturas mínimas han rondado los 18 grados Celsius y, aunque no son muy bajas, gente que ha estado en la costa ha sentido frío en la madrugada; la realidad es que la humedad ha estado alta, con valores arriba de 90%, tan es así que el maculís ha vuelto a florecer al sentir la alta humedad. Cuando estamos en lo mejor del calor, de repente se presenta un frente frío, como sucederá este fin de semana, que cuando esté alta la temperatura, cambiará completamente el panorama y se refrescará un poco el ambiente.

Esta ha sido la tónica de esta temporada de sequía, donde, a diferencia de otros años, en los que fue elevado el calor, se han combinado calor, humedad, lluvias y frío a la vez y así será hasta que acabe la temporada de calor y sequía en mayo, cuando comiencen las lluvias. Como se darán cuenta todo es muy diferente a otros años.

Por otra parte, en seguimiento a lo que nos van indicando poco a poco lo modelos de predicción sobre la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales que cada día está más cerca, aunque los modelos muestran una posible intensificación del fenómeno de La niña para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, aún está en veremos esa indicación, pero definitivamente esa no sería una noticia muy agradable porque habría una intensificación del número de ciclones tropicales para esas fechas y concordaría exactamente con el pico de estos fenómenos, que ocurre de fines de agosto, septiembre y primera quincena de octubre, con tendencia a durar más tiempo, como ocurrió el año pasado que llegó hasta la primera semana de noviembre.

Los modelos concuerdan hasta hoy en que será una temporada activa, por encima del promedio que es de 12 ciclones tropicales con nombre, y llegaría a entre 15 y 17 con nombre. Esto lo sabremos a principios de abril cuando la Universidad Estatal de Colorado, E.U., de a conocer su primer pronóstico de la temporada de ciclones tropicales 2021. Lo que también se espera es que cuando comience la temporada aún estemos en fase de La niña débil con rumbo a fase neutral y en esas fases se favorece la formación de los ciclones, ya que El niño no está previsto que aparezca en esta ocasión.

Por último la temporada de lluvias se espera que sea por encima del promedio y empiece en la segunda quincena de mayo.