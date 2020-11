Rescata el Gobierno de Yucatán los empleos en todo el estado

MÉRIDA, Yucatán.- Durante 28 años, María del Carmen Chan Much trabajó en su pastelería, ubicada en el municipio de Maxcanú, utilizando un pequeño horno que la limitaba a aceptar tan solo unos cuantos encargos debido a su poca capacidad de producción, situación que además se vio afectada con la llegada de la pandemia, que ocasionó que sus ventas disminuyeran en un 50 por ciento e impactara significativamente su negocio.

Sin embargo, la madre de familia nunca imaginó que, en este escenario adverso por la emergencia sanitaria, pudiera crecer su negocio con la llegada de un nuevo, mejor y más grande horno, que recibió a través del Programa Activación Empresarial y Artesanal en su modalidad de apoyos en especie del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

La pastelería de Chan Much, que le ha dado el sustento a su familia y ahora brinda el ingreso económico de los hogares de sus tres hijos, verá incrementada la capacidad de producción de pasteles y postres y también le dará la oportunidad de apoyar a su comunidad con la generación de nuevos empleos, que mucho se necesitan en estos momentos ante las afectaciones por la pandemia.

“Nunca imaginé que pudiera crecer nuestra pastelería, simplemente no me esperaba este apoyo, pero llegó en un momento clave pues, por la pandemia, nuestras ventas disminuyeron un 50 por ciento y ahora viene la época fuerte de nuestro giro, por lo que estamos listos para esta temporada. Con este apoyo planeo contratar a dos personas más para incrementar la producción, así el Gobierno nos ayuda a nosotros, damos un poquito de trabajo en nuestra comunidad y prosperamos juntos”.

María es una mujer emprendedora e inquieta por aprender, por lo que ha tomado diversos cursos que ofrece el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) para mejorar su negocio por lo que ahora cuenta con todas las herramientas, incluso tecnológicas, para poder impulsar su pastelería.

“Durante estos meses tomé los cursos que en el IYEM nos ofrecieron para mejorar nuestro negocio, de los que he aprendido muchas cosas que yo desconocía, por ejemplo, en el tema de la administración y marketing me han ayudado mucho, me han enseñado el manejo de las redes sociales y cómo ofertar mi producto, todo este apoyo nos está ayudando mucho”, aseveró.

Beneficio a dos mil 681 empresarios

Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, el IYEM realizó la entrega de dichos apoyos que, a través de una bolsa de 30 millones de pesos, beneficia a dos mil 681 empresarios pertenecientes a 87 municipios del Estado.

El 75 por ciento de los beneficiarios pertenece a municipios del interior del Estado mientras que más del 60 por ciento son negocios dirigidos por mujeres por lo que de esta forma se beneficia a los creadores y sus comunidades.

Las dos modalidades de este esquema estatal son de apoyos económicos para la comercialización, enfocado en apoyar mayormente a los artesanos en sectores como el artesanal, textil, cosmético y alimentario, inyectando recursos a través de la entrega de apoyos económicos.

La otra, que pertenece a esta entrega, son apoyos en especie y pretende incrementar la producción con el objetivo de apoyar a los emprendedores y artesanos, con la entrega de materia prima, herramientas y maquinaria menor para conservar los empleos que brindan las micro empresas, además de impulsar su producción para seguir generando más empleos en el Estado.