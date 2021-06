Reactivación económica y salud, las prioridades de Renán Barrera Concha

MÉRIDA, Yucatán.- La reactivación económica a través de sectores como el turismo y el reforzamiento de los programas en materia de salud marcarán el rumbo de la administración 2021-2014 del Ayuntamiento de Mérida, afirmó el alcalde reelecto Renán Barrera Concha, quien agregó que la clave para refrendar el respaldo ciudadano en las elecciones del pasado 6 de junio radica en que “en los últimos 14 años no he dejado de estar permanentemente en actividad en los cuatro puntos cardinales de la ciudad”.

Tras recibir 163 mil 844 votos como abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) en los recientes comicios que lo convirtieron en el primer alcalde reelecto en la historia de Mérida y el primero que ocupará por tercera ocasión la Presidencia Municipal, Renán Barrera aseguró que no esperará el 1 de septiembre para empezar a cumplir los compromisos adquiridos en la campaña, y que está consciente de que la responsabilidad es más fuerte porque tiene el reto de superar lo realizado. La ventaja de esta continuidad, afirma, es la consolidación de políticas exitosas y el replanteamiento de otras áreas, porque la capital yucateca se va modificando.

Entrevistado en su oficina particular ubicada al norte de Mérida, Renán Barrera manifestó que se incorporará como Presidente Municipal a más tardar a principios de agosto, en este momento está concentrado en todo el esquema de planeación del siguiente trienio, y reconoció al alcalde interino Alejandro Ruz Castro por el trabajo que está realizando por la ciudad.

¿Qué significa para Renán Barrera ser el primer alcalde reelecto en Mérida?

Es una gran responsabilidad. Yo creo que más que una prerrogativa gratuita para el alcalde en turno, fue un empoderamiento ciudadano para dar una herramienta a los meridanos para que puedan confirmar el estilo de gobierno que tienen, o que lo puedan reubicar en algún momento dado. Si tuviéramos una administración que ha cometido errores y que ha ido en contra de los intereses ciudadanos, pues evidentemente la posibilidad sería nula y muy complicada, pero cuando hay un gobierno que ha estado cercano y con resultados se facilita la oportunidad de continuar, así que me siento con una altísima responsabilidad.

¿Qué representa para su administración haberse sometido al juicio de los ciudadanos en la campaña electoral?

Fue una cosa diferente porque yo he sido candidato a la Alcaldía de Mérida en dos ocasiones distintas, primero no estando en funciones ni bajo la responsabilidad de la administración, y por el otro lado es la primera ocasión que hay una elección intermedia con tantos candidatos, hubo diez, ninguna elección, incluso concurrente, había tenido tantos abanderados. Hubo una pandemia de por medio y una serie de elementos que normalmente no se presentan en una elección común y corriente, de tal manera que, además de estar en funciones, la primera decisión correcta fue haberme separado de mi cargo a pesar de que la ley no me obligaba.

¿Cómo le recibieron los meridanos al solicitarles el refrendo de su mandato?

Me sentí muy bien, primero porque es algo que no he dejado de hacer, no fue mi primera ocasión después de salir a la calle y saber dónde están las colonias, dónde están las comisarías, llevo diez años trabajando en mi ciudad, con algunas interrupciones desde luego, pero la mayor parte de los últimos 14 años desde que fui regidor, así que conozco los temas del Ayuntamiento, y luego fui diputado local.

¿Considera que las elecciones del 6 de junio demuestran la confianza ciudadana?

Sin duda, yo creo que en 2018 gané la elección por un muy buen margen, y eso también pesó, la gente reconoció lo que hice en mi primera administración, y ahora en 2021 que salí también como candidato a refrendar esa confianza, lo que vi fue eso, una actualización de ese compromiso que tengo con los ciudadanos.

¿Cuál es el compromiso que asume con estos resultados?

El gran compromiso es superarnos a nosotros, es decir, que hagamos todavía más y mejor las cosas, el nivel de exigencia tiene que ser mayor, el nivel de compromiso tiene que ser todavía mayor porque no podemos relajar los retos y desafíos que tiene la ciudad con un gobierno municipal que esté administrando lo que hay, sino que tenemos que ser gestores y superar las circunstancias de nosotros mismos dentro del Ayuntamiento.

¿Qué le diría a quienes le respaldaron con su voto y a los que no?

Casi 165 mil ciudadanos, mi agradecimiento por esa confianza, porque muchos de ellos seguramente conocieron mi historia desde que empecé, seguramente muchos otros no la conocieron desde el principio pero han visto estos últimos años de trabajo al frente del Ayuntamiento.

A los que no votaron, darles la garantía y la certeza de que vamos a trabajar para todos, un gobierno municipal está encargado de la infraestructura de una ciudad, y no puedes discriminar que en esta calle cuatro votaron por ti y tres no, o en esta colonia perdí esta sección o esta casilla, el trabajo del Ayuntamiento es un trabajo parejo.

De cara al 1 de septiembre ¿cómo se prepara para asumir el nuevo mandato?

Parecerá mucho pero es poco tiempo, realmente son ocho semanas prácticamente para iniciar la siguiente administración, durante el mes de julio nos vamos a dedicar a hacer un diagnóstico de lo que ha sido esta administración en cada una de sus áreas, con cada uno de los equipos que pertenece a cada dirección, vamos a hacer un análisis presupuestal de lo que será el resto del año, para cerrar el ejercicio fiscal, la organización del tercer informe de gobierno que presentaremos a mediados de agosto, y por supuesto preparar la entrega-recepción.

¿Cuáles serán sus prioridades en la siguiente administración?

El tema de la infraestructura urbana y la movilidad, que los agruparía en un trabajo que es obligación del municipio, y además es algo que se tiene que hacer, vialidades, infraestructura peatonal y urbana, servicios, comunicación, alumbrado. La reactivación económica, que incluye turismo y darle una nueva fuerza al área de salud del Ayuntamiento, que son dos necesidades actuales, vigentes, que creo que vale la pena que podamos hacer un esfuerzo importante para consolidarlos.

La promoción turística de la ciudad, los diseños de política cultural, de la noche blanca, de eventos que han sido exitosos para los meridanos, de seguir posicionando a Mérida como una ciudad atractiva para la inversión y también para el turismo a nivel internacional, y desde luego que tengamos seguridad, calidad de vida, infraestructura y mejores espacios públicos más seguros, con más entretenimiento, entre otros temas.

¿Cuál es el mensaje a los meridanos de cara al siguiente trienio?

Mi total agradecimiento, me siento muy feliz del triunfo, por supuesto, porque siempre es una meta lograda en la carrera particular y también de un gran equipo que me ha apoyado, pero también una enorme responsabilidad, creo que darnos por tercera ocasión el cargo habla de la enorme confianza que hay en lo que hacemos, pero también de la enorme certeza de que vamos a trabajar para hacer todavía mejor las cosas, y esa expectativa la quiero cumplir.

Siempre he sido una persona de puertas abiertas, a todo diálogo que venga a ser propositivo e incluso toda crítica que sea propositiva o bien intencionada va a encontrar eco en nosotros, porque somos un equipo que está diseñado para trabajar por el bien de la ciudadanía de Mérida. Serán los tres años de mayor vigor para la ciudad.

