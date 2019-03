Novedades Yucatán/MÉRIDA

El ganador del Premio Excelencia en las Letras Mexicanas “José Emilio Pacheco” Filey 2019, Héctor Manjarrez, quien fue premiado este sábado 16 durante la ceremonia de inauguración del evento, habló sobre su trayectoria en la literatura.

En entrevista este martes durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, el autor señaló que es difícil comentar algo sobre su escritura porque “qué puede decir un escritor luego de 50 años de escribir sobre sí mismo”.

“Uno mismo es un misterio para sí mismo. No es más que un ser humano que se va modificando, metamorfoseando con lo que vive en la vida, con lo que la historia nos depara, con lo que otros seres humanos nos deparan y con ese material poco a poco uno va escribiendo versiones sobre ese mismo material, la vida de uno, la vida de otros, la vida de la sociedad”, explicó.

A pregunta expresa sobre de qué forma se ha encontrado a sí mismo a través de sus propios relatos como No todos los hombres son románticos, donde explora temas como la soledad, indicó que uno mismo es el personaje más misterioso de todos.

“Si yo releo a veces una página escrita por mí, la veo, me resulta familiar, digo yo escribí estas seis líneas, digamos, pero al mismo tiempo me extraña, me resulta misteriosa, tanto como si la hubiera escrito otro escritor, enigmática, me pregunto qué es lo que quiere decir, si lo que quisieron decir cuando se escribieron es lo que se puede entender años después y definitivamente para mí es mucho más fácil interpretar a algunos escritores que me gustan mucho, me es mucho más fácil interpretarlos a ellos que interpretarme a mí”, puntualizó.

Manjarrez agregó que entre los escritores que lo han formado está el alemán Günter Grass, los mexicanos Jorge Aguilar Mora y José Agustín, y el uruguayo Juan Carlos Onetti, de quienes dijo, no tienen nada de parecido entre ellos pero son mis influencias.

El autor añadió que el género en el que siente más cómodo para escribir es el cuento, que dijo, es el género más difícil.

“Mis cuentos no son breves, tengo cuentos que son muy largos, de 30 o 40 páginas, porque el cuento necesita focalizar todo en el menor número de palabras y con la mayor precisión, no se puede extender más porque se echa a perder, ya se empieza a convertir en novela”.

Una novela mía, continuó, que es París desaparece, parte de un cuento y cuando terminé ese cuento pensé este no es un cuento, es el primer capítulo de una novela o tercero, pero ya no era un cuento.

“Básicamente el cuento es el género más difícil de la narrativa, más exigente y en el que me siento más a gusto”.

Sobre el premio con el que fue galardonado señaló que “es un gusto, es un honor, yo no sé decir palabras para ese tipo de cosas más que sí, que me da mucho gusto”, finalizó.