Por Joaquín Tamayo/Mérida

Suena paradójico, pero a veces el pasado tiene futuro. Parece que Kafka escribió esa frase y le asiste la razón: algunas historias no se agotan jamás. La del escritor J.J. Benítez y su esposa Blanca Rodríguez es una evidencia indiscutible. Aunque ella murió el 26 de enero de 2021, el célebre ufólogo no deja de reconocer que gran parte de su prolija producción editorial obedeció -y de algún modo, sigue obedeciendo-al amoroso y decidido impulso que Blanca siempre le solía proporcionar. “Ella lo preparaba todo”, dice el autor navarro.

Este fue el caso de “Ricky B. Una historia oficialmente imposible”. Ahora se están cumpliendo veinticinco años de la aparición de ese libro en torno al misterioso caso de una hippie norteamericana, presuntamente abducida por una presencia sideral, durante un accidente en medio del campo yucateco.

Mucho tiempo después, ya en los Estados Unidos, la mujer le habría confesado a Juan José Benítez que era una “infiltrada”, un ser de otro mundo que había tomado el cuerpo de la estadounidense mal herida. Esa inquietante revelación orilló al periodista a visitar Yucatán. Necesitaba esclarecer el enigmático episodio.

Así que J.J. y Blanca llegaron a Mérida la tarde del 12 de diciembre de 1996. De inmediato emprendieron la indagación de la tragedia ocurrida veintiún años antes, el 15 de diciembre de 1975, cuando un camión de pasajeros, de la línea Autotransportes de Oriente, volcó en el tramo Holactún-Ticopó, procedente de Playa del Carmen, Quintana Roo.

A lo largo de cinco días, la pareja se entregó al trabajo de campo. Juanjo y Blanca hablaron con los reporteros y fotógrafos que habían cubierto el accidente; cotejaron notas hemerográficas, revisaron documentos oficiales en los archivos del Registro Civil del Estado y los expedientes clínicos de la Clínica T1 del IMSS; luego buscaron a los sobrevivientes y testigos de excepción.

Todo aquel vibrante periplo quedó registrado en las 332 páginas del libro, cuyo desconcertante cierre indica: “Fin de la primera parte (…) Lo lamento (?). Comprendo el más justificado disgusto del paciente lector, pero entiendo que, en estas torpes y apresuradas líneas, algo ha quedado claro: su servidor solo cumple órdenes”.

En un viaje a Yucatán, posterior a la publicación del libro, Benítez respondió más o menos con el mismo talante, es decir, con esa noción suya de ser solo un intermediario de una secreta fuerza superior.

“No puedo revelar quién o qué es. Lo haré en su momento. Por ahora no debo dar a conocer el origen de todo lo que escribo. Pero tengan por seguro que no se trata de ninguna extraña civilización (…). He pensado en dejar por escrito cuáles son esas fuentes que me llevan a escribir. Ese documento solo se publicará hasta después de mi muerte”, explicó la tarde del 20 de mayo de 1997 en un improvisado conversatorio que el autor español sostuvo con los entonces estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales de Mérida A.C. (ICSMAC). Benítez y Blanca habían regresado con el objeto de presentar “Ricky B.” y de continuar con la indagación de otros asuntos vinculados al fenómeno extraterrestre y al espacio.

En realidad, el escritor ha vivido con la idea de que en el firmamento están escritas las verdades del mundo. Ha dedicado más de cincuenta años a descifrar las claves de las inteligencias que viajan en objetos voladores no identificados. Nunca ha dejado de mirar el cielo.

ENTREVISTA POR CORREO

Hoy, después de más de sesenta títulos editados y de recorrer el planeta entero en quién sabe cuántas ocasiones, ha comenzado también a mirar hacia las constelaciones de la introspección, su más íntimo universo. Tal vez por eso afirma que no le interesa ser recordado, no le importa en absoluto lo que diga de él la posteridad. “Amigo Joaquín: no me interesa ser recordado”, me respondió en una entrevista vía correo electrónico.

Sin embargo, mientras investigaba “Ricky B. Una historia oficialmente imposible”, sus expectativas eran totalmente distintas:

“Pienso que, si a mí se me recuerda alguna vez, será por “El caballo de Troya”. Fíjate que en todos lados la gente dice: ah, sí, el señor de “El caballo de Troya”. Esto me entristece, porque también he escrito otras cosas. No obstante, a mí me recordarán por los caballos… Es injusto porque, por ejemplo, tengo cuatro hijos y no sería nada grato que el mundo solo me mencionara a uno de ellos”, dijo a Novedades de Yucatán el 15 de diciembre de 1996.

- ¿Qué ha pasado veinticinco años después de Ricky B.? ¿Por qué no se ha publicado la segunda parte?-

-La investigación sobre Ricky fue laboriosa e interesante, confirmando algo que sospechábamos: la realidad de los “Infiltrados” en la red social humana. La verdad es que no sé por qué no se ha publicado aún la segunda parte. Espero que salga algún día

¿Has vuelto a tener contacto con “Ricky B.”? ¿Qué sucedió con ella? -

Volví a ver a Ricky. Esta vez con Blanca. Conversamos. Desde entonces no he sabido nada de ella.

-Literalmente, conoces todo el planeta, pero en lo particular ¿qué ha significado Yucatán en tu carrera periodística? -

Yucatán, por diferentes razones, ha sido un magnífico desafío. Estoy muy agradecido con sus gentes.

-¿Crees que la vida extraterrestre tiene un vínculo particular con Yucatán? -

Los extraterrestres han sido vistos en Yucatán desde los más remotos tiempos. La civilización maya es un excelente ejemplo.

BLANCA, EL UNIVERSO

-Pasando a otro tema, una vez dijiste que tu palabra favorita es ahora, ¿sigues pensando igual? ¿Qué significado guarda para ti esa palabra después de la partida de tu esposa Blanca, siempre tan entrañable? -

Ahora es la única realidad (para mí). Desde la partida de Blanca, el “ahora” se ha oscurecido.

"La señal proporcionada por Blanca, tras su partida, me llenó de esperanza".

-De algún modo, Blanca era una ufóloga por la activa participación que tuvo siempre en tus investigaciones, ¿qué sientes que aportó ella a tu trabajo? Imagino que hubo proyectos en los que su intervención fue decisiva-

Muchas de las investigaciones fueron posibles gracias a ella. Blanca lo preparaba todo…

Mejor dicho, para él Blanca era todo. Esta es un poco la impresión que sobreviene tras leer las casi lacónicas respuestas de J.J. Benítez, mediante la amable intervención de su hija Lara, para esta entrevista. Por un instante, pensé en cancelar la transcripción de nuestro diálogo. Es comprensible, por supuesto, el eclipse emocional que vive el periodista, el amigo. Sin su mujer, sin su confidente, resulta difícil imaginarlo como antes: rastreando vigoroso las pesquisas de una historia o cazando testimonios sobre algún suceso sobrenatural. En el fondo, Blanca era su universo. En su compañía, Juanjo planeaba, hacía y viajaba. Vivía, pues. La última vez que los vi juntos fue en la Feria Internacional del Libro (Filey) en 2014. Con Jaime Maussan, Benítez presentó “Estoy Bien” y conmemoró los treinta años de “El caballo de Troya”. Frente a auditorios saturados, Blanca lo alentaba para firmar libros durante casi tres horas.“Pero venga, Juanjo”, le decía siempre con una sonrisa. Por todo esto, la crónica de Benítez acerca de los días finales de su mujer es, más allá de un ejercicio terapéutico, un tributo valeroso y digno en torno al ser humano que, con su sola presencia, escribía el alma de J.J. de pies a cabeza.

-¿Qué implicó para ti escribir En Blanca y negro? ¿Fue una catarsis? ¿Una manera de reordenar el pasado? ¿Cómo fuiste escribiendo esa pieza? -

En Blanca y Negro fue difícil de escribir. Los recuerdos me pasaron por encima. Lo hice porque pensé que su lectura podría ayudar a las personas que están en las mismas circunstancias.

-Contaste en una entrevista que Blanca te envió un mensaje como, de algún modo, sucede en tus libros “Estoy bien” y “Pactos y señales”, ¿no crees entonces que un escritor o periodista no solo escribe lo que ha vivido, sino también lo que habrá de vivir? -

La señal proporcionada por Blanca, tras su partida, me llenó de esperanza. En mi caso, escribo para intentar abrir las mentes.

RESPETAR EL SILENCIO

De nueva cuenta, las contestaciones del escritor por correo electrónico fueron escuetas, acotadas, tajantes. Dijo, por ejemplo, que la biografía que sobre él publicó Antonio Erazo mostró información que nadie conocía. En cuanto a un reconocimiento que le fue otorgado recientemente, explicó que lo agradecía, “aunque lo importante es el mensaje, no el mensajero”. También le pregunté qué había descubierto de sí mismo luego de tantos años viendo al espacio. “He descubierto quién soy en realidad. Y me ha llenado de asombro”, me indicó sin ahondar en la reflexión.

Intenté escribirle otra vez, buscando con ello que ampliara sus respuestas. Yo quería recuperar episodios, darles continuidad a determinadas anécdotas de sus andanzas como investigador. Pues sigo creyendo que todo pasado tiene futuro. Tal vez modifique sus rutas, le surjan nuevas coordenadas, aparezcan giros imprevistos o le broten ramas de última hora que se extienden desde el árbol del tiempo. De cualquier modo, no me atreví. Era indispensable respetar su silencio o la conversación permanente que mantiene con Blanca, quien suele decirle desde donde ahora se encuentra: “Aquí también te amo”. Así lo contó J.J. en un video.