Israel Cárdenas/Mérida

El senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, aplica sus años de experiencia parlamentaria y como cabeza de uno de los tres poderes del país al establecer un bloque opositor entre el PRI y otros partidos políticos en el Senado de la República, para impedir que Morena “pueda hacer lo que quiera” con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en asuntos como el de la reciente creación de la Guardia Nacional.

Entrevistado en el marco del informe que rindió al cumplir su primer año como legislador federal, tras ser el único candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que a nivel nacional ganó las elecciones en 2018, asegura que le está cumpliendo a Yucatán no solo en el ámbito legislativo sino al abanderar la solución de problemas que atraviesa la entidad, como la caída del precio de la miel, el desabasto del gas natural y las altas tarifas de energía eléctrica, así como asuntos ambientales para que los plásticos sean reutilizables.

En su primer año como senador, Ramírez Marín tuvo 98.5 de asistencia a las sesiones, 36 intervenciones en tribuna, presentó 30 asuntos, de los cuales siete son iniciativas de ley y 23 puntos de acuerdo, y encabeza las gestiones para pavimentar 32 kilómetros de calles en igual número de municipios.

¿Cuáles son sus principales logros de su primer año como senador?

Es un ambiente muy diferente al que hubiéramos previsto, creo que podríamos esperar perder la Presidencia de la República, pero nadie pensó que habría mayoría abrumadora de una sola fuerza, en este caso de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, donde somos la última reserva para que Morena no pueda hacer lo que quiera, esa reserva es la Constitución. Para reformar la Carta Magna, Morena necesita votos que no tiene, son 59, más sus aliados suman 70, necesitaría de ocho a 15 votos más en algunas circunstancias para cambiar la Constitución, no ha podido. Si no hubiéramos presentado este bloque que logramos formar, y creo es el más importante logro de esta legislatura -haber puesto de acuerdo a la oposición en que hay principios que no se pueden sacrificar-, tendríamos hoy una Guardia Nacional casi personal, con única autoridad del Presidente, absolutamente militar y con principios de gobierno militares y aplicando una ley militar.

En este periodo, un asunto al que se ha abocado es el problema de la miel…

Desde que llegué lo planteé, y esto fue desde la campaña, que el tema de las abejas es un asunto no de un pequeño insecto, sino trascendental para la humanidad. El hilo conductor de mi gestión ha sido el tema de las abejas, no se acabará allá porque son leyes que se preparan todavía por lo complejo que son. Por ejemplo, la que se refiere a plaguicidas o incorporar la miel en la canasta básica. Hoy el precio de la miel está en 12 pesos porque ha perdido mercado, la miel falsa que entra de China al mercado mundial limitó nuestras exportaciones; nos inundamos de miel que, aunque es menos que antes, en ese tiempo tenía salida. Nos quedamos con esa miel y el precio bajó a 12 pesos ¿Qué pasaría si cada una de las despensas que reparte el gobierno tuviera una botellita de miel? No digo de un litro, de medio litro, incrementaríamos enormemente su consumo y se lograría que el precio, por lo menos, se estabilizara, Hay que hacer esfuerzos importantes todavía porque el gobierno no termina de entenderlo, creo que no es por falta de voluntad.

Presentó 30 asuntos, de los cuales siete son iniciativas de ley y 23 puntos de acuerdo

Otro tema que ha expuesto es el de los plásticos para que sean reutilizables…

Ese es un tema de futuro, el asunto no es el plástico, sino salvar los mares, los ríos, salvarnos de la contaminación. Si vamos a un municipio, a la entrada y a la salida vemos montones de basura y la mayor parte es plástico. Pensamos rápidamente en los popotes y en las bolsas del súper, pero hay muchos otros aspectos que son altamente contaminantes a partir del plástico y lo triste es que no tendría por qué ser así, porque es un material de reúso. Hay que cambiar la legislación para asegurarnos de que todo el plástico sea reutilizable. La legislación va en contra del plástico de un solo uso; por ejemplo, el vaso en que te dan jugo, la canasta de unicel en la que dan una ración de comida y después qué haces con ésa, las tiras. Necesitamos modificar leyes municipales y estatales, una ley general que le dé marco a todo eso y tomar medidas audaces. Hay lugares, como las islas, donde no debemos admitir ningún tipo de alimento en plástico, mucho menos en recipientes de un solo uso.

Este año gestiona 32 kilómetros de calles…

La idea es hacer un kilómetro por municipio para beneficiar a 32, estamos bien atrasados, solo llevamos como seis, yo espero que el Gobierno del Estado le entre con una parte como ofreció el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien ha cumplido en dos municipios, Tixkokob y Maxcanú. Estoy buscando recursos por otras vías, fundamentalmente la iniciativa privada, y cuál es mi argumento, si a estos municipios que escogimos estratégicamente, no los apoyamos, la que se verá en problemas será Mérida. Si no apoyamos a la gente de estos municipios chicos, si no les damos oportunidad de que vivan mejor, de que puedan contar con un sistema de transporte y tener aunque sea el trabajo al que se dedican, pero porque pueden entrar y salir de su municipio, si no hacemos eso, meteremos en problemas a Mérida, a Valladolid, a Tizimín, a esas entidades grandes donde la gente va porque no llegan los servicios a su comunidad; no pueden vivir sin calle todo el tiempo.

Un reto que enfrentan este año los ayuntamientos es la desaparición del Ramo 23 y que no se han autorizado proyectos extraordinarios este año, ¿qué opina al respecto?

El recorte es brutal, tiene consecuencias muy graves. Creo que en el Gobierno Federal, aquí está la expresión más dramática del cambio que está significando en la economía, se dan cuenta de que estas medidas, entre otras, paralizaron la economía del país. Dicen que es por la corrupción, y hay que recordarles que en política lo más grave que puede hacer un político es que la medida que toma para evitar un mal cauce uno mayor que el que trata de evitar, y eso es lo que pasa con este tema de estados y municipios. ¿Quién construye las calles? ¿Quién repara los parques? Esa era la función del Ramo 23 que desapareció esta administración. ‘Senador, es que se lo llevaban en moches’, ¿Cuándo la administración federal podrá mandar hacer calles a Tixméhuac? ¿Cuándo le van a tocar calles a Suma? Y el gobierno qué hace, paliativos, pero no resuelve ningún tema de fondo ni de planeación, a lo mejor le pegará a sus indicadores de pobreza, pero eso no cambiará la situación.



El abasto del gas natural y las altas tarifas eléctricas son problemas que enfrenta Yucatán…

Esa es una gestión que no es nueva para mí, que no es imputable a esta administración, aunque ahora le toca resolverlo y debería aprovechar lo que se avanzó, poco o mucho en las administraciones anteriores. La verdad es que hoy lo que tenemos son respuestas positivas, nos dicen: ‘comprendemos el problema, sabemos qué sigue, no se preocupen’, pero todavía no vemos acciones concretas. Cuantas veces les preguntas te contestan lo mismo: ‘ya está resuelto’. ¿Oigan para cuando?: ‘en dos años ya lo tienen’, pero no hemos visto que empiecen las acciones concretas que, fuera de estos anuncios de intención, nadie ha dicho en tal lugar se construye, ya se reconecta, a tal lugar llegará el barco que recibirá las importaciones, y el gasoducto que se construirá del puerto hasta dónde. Todas estas cosas que no se hacen en un mes ni en tres meses ya no requieren más discurso, sino de las acciones que se tomarán.

Uno de los temas que impulsa es incluir la bandera de Yucatán en las ceremonias cívicas…

Este es un tema al que le tengo especial cariño, por supuesto, y no es que no podamos usar la bandera, lo que no podemos es usarla en actos oficiales, no está reconocido; también lo podríamos hacer, ahora que hemos estado estudiando esta ley y nos damos cuenta que los congresos locales pueden legislar sobre sus banderas, es decir, pueden crear sus banderas; hay 21 estados que las han creado, nada más que en el caso de Yucatán es diferente, porque aquí no hay que crearla, aquí tenemos una bandera histórica, y lo que queremos es rendirle un homenaje a México sumando, recordando que fue voluntario que Yucatán un 15 de septiembre se uniera a la federación, y cuando se separó fue porque había cambiado el régimen de federal a centralista.

El PRI este año ha tenido una agenda de elecciones internas, ¿qué espera rumbo al 2021?

Yo esperaría que ahora empezáramos a ocuparnos de lo realmente importante, que es la recuperación del partido. Hemos perdido un tiempo valiosísimo, todavía sacándonos cuentas entre nosotros y en un supuesto democrático de determinación de la dirigencia, y digo supuesto porque todos sabíamos que el padrón no servía, que no había dinero para hacer las elecciones, que esas elecciones se hacen cuando ya hay un compromiso entre todos y aquí al contrario, habíamos divididos. A veces pienso que el PRI prefiere una ruta suicida a una ruta de recuperación, pero tengo toda mi confianza en mucha gente que conozco que sí quieren que el partido de verdad represente a la gente.

De cara al 2020, ¿qué retos legislativos vislumbra?

Vamos a terminar este tema del plástico, y los asuntos más importantes que afrontaremos de septiembre a diciembre yo diría que son tres: el tema fiscal para garantizar que estas buenas intenciones de perseguir a las empresas fantasma y captar más recurso para el fisco no termine en una persecución, que lo que provoque es que la gente ya no invierta, que todos prefieran guardar el dinero bajo un colchón. Lo segundo y un tema fundamental para mí que puede cambiar por completo la fisonomía y la forma de vivir de México para bien o para mal en materia de salud es el tema de la legalización de las drogas, me parece que ya no se debe seguir postergando, por lo menos la legislación de la cannabis medicinal tiene que salir ahora en este periodo, pero los jueces ya nos están apurando, este amparo para permitir el uso lúdico de la cocaína, que yo no sé si la Secretaría de Salud va a controvertirlo o lo va dejar así, será muy interesante ver qué hace.

Están por iniciar los trabajos para el presupuesto para el próximo año…

En el Senado nos toca ver el tema de impuestos, es decir, los ingresos; el presupuesto lo dividen los diputados. Creo que ellos se llevaron una lección muy importante en el periodo pasado, ya saben que no pueden confiar, no tiene explicación qué hace el gobierno, porque por un lado dice: estoy haciendo ahorros históricos, y por el otro no hay medicina; por un lado dice que hay un subejercicio, porque no lo hemos gastado para que no haya corrupción, pero por otro lado no hay calles, no hay carreteras, no hay obras nuevas; es muy grave y el Senado buscará influir en el presupuesto a través de la fuerza política que puede hacer el bloque opositor.

¿Qué viene para Ramírez Marín en el mediano plazo?

Más trabajo, más trabajo, no voy a parar, eso se los puedo asegurar, esto fue para lo que me eligieron, esto es lo que sé hacer y además es lo que me gusta.