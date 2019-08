'Mario III' sueña con conquistar Europa

Joel González/Mérida

Con la misma ilusión del primer día en que subió al escenario, Mario Herrera Flores “Mario III”, flamante ganador de la Medalla Héctor Herrera “Cholo” 2019, tras medio siglo de brillante trayectoria artística, sueña con conquistar nuevos públicos para el teatro regional y su próximo objetivo es presentarse en el Holland Festival, de Ámsterdam, Holanda.

En entrevista con NOVEDADES YUCATÁN el conocido actor y director de 65 años de edad, perteneciente a la cuarta generación de la dinastía Herrera, comparte los puntos finos del momento que vive, de su carrera y el teatro regional, así como de sus planes a futuro en las tablas.

¿Qué representa para usted esta presea?

Es algo honroso y muy emotivo porque la mayor parte de mi vida artística la trabajé con Cholo, en el teatro que llevaba el nombre de mi bisabuelo Héctor Herrera, donde se ha hecho la temporada más larga de la historia del teatro regional yucateco con más de 30 años.

Como heredero en línea directa de esta expresión de Yucatán, me siento orgulloso y muy comprometido y con la responsabilidad de seguir manteniendo vivo el teatro yucateco.

¿Para dónde va el teatro yucateco?

Este teatro no va a dejar de existir, pero se está degenerando porque en muchas puestas en escena imperan los insultos y las palabras soeces y no está bien para los menores que asisten y que aún no se han formado un criterio; el teatro regional es parte de la cultura y reflejo de la sociedad de Yucatán y lo otro es un vodevil, un teatro frívolo que ha acabado con el teatro familiar del mundo.

¿Qué le han dejado 50 años de carrera?

Mucha satisfacción, sin embargo es una carrera muy difícil porque a veces hay y a veces no hay (trabajo), pero el hacer reír no lo cambio por nada, yo prefiero dar que recibir porque se disfruta más al saber el bien que vas a hacer.

¿Mejor y peor momento como actor?

Cuando logras traspasar las fronteras y llevas tu comedia, tu cultura para que otra gente las conozca, se sorprenda, lo disfruten y te aplaudan, esa es una de las grandes satisfacciones de la carrera; lo difícil fue en los ochentas que se cerró el teatro, cuando hubo que solucionar problemas contractuales con trabajadores, fue cuando dije: hasta aquí, esta carga no la aguanto, me está haciendo daño y puedo trabajar en otras cosas como publicista; ese mismo día, mientras reflexionaba sobre mi futuro, escuché un cassette grabado por mi abuelo “Sakuja” que decía: ¡No seas cobarde, el capitán se hunde con su barco, no lo abandones!, así que apagué la grabadora y tempranito me levanté y vamos a darle al teatro.

¿Interpretación y obra preferida?

El personaje El Campechano, es con el que me identifico, obras hay muchas, un tesoro del teatro yucateco “Sueño de flamboyanes”, pero tengo “Nobleza yucateca” que quiero repetirla porque vale la pena que la conozcan las nuevas generaciones.

¿Su mayor sueño?

Hace mucha falta se instaure un teatro dedicado al teatro regional y poder llevar una de estas obras a Europa, a uno de los festivales más importantes y grandes donde se valora lo tradicional el Holland Festival, de Ámsterdam, Holanda.