María de Lourdes Rosas Moya, una ciudadana apasionada del tema electoral

Ana Hernández/Mérida

Su participación ciudadana la llevó a involucrarse en la vida electoral. Comenzó en el entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE) y actualmente es la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), donde ha comprobado que las pasiones políticas son más intensas cuando se trata de procesos locales.

Pero María de Lourdes Rosas Moya trata siempre de mantener la calma, de lograr en la medida de lo posible que todo se resuelva por consenso, siempre de acuerdo a la ley; hoy sabe y ha comprobado durante varios años, que en el tema político cada persona cree tener la razón, incluso en los casos que no les son favorables y aunque esto complica la solución del conflicto, siempre busca con apego a la ley, la solución pacífica de los asuntos.

Y si bien era intenso el trabajo en el INE en la organización electoral, ahí prácticamente se siguen lineamientos nacionales, a nivel local las cosas son diferentes, pues hay que hacer reglamentos internos en municipios de la costa con los del sur y diversas partes.

Le ha tocado vivir y conocer mejor el apasionamiento político, ha comprobado que es muy diferente en la disputa por los cargos federales, que por los locales y es que en los primeros, aunque son muy importantes, las personas no siempre llegan a conocer a quien ganó la diputación federal, pero en la contienda local, en especial la búsqueda de las presidencias municipales en ayuntamientos pequeños, es diferente porque muchas veces van por el cargo el hermano, el tío, la cuñada, la prima, “hay intereses muy directos con la persona, afectiva o de compromisos, se vuelve más apasionado el tema electoral”.

En el trabajo también hay que lograr consensos y acuerdos con los otros consejeros y los representantes de los partidos, lo cual no siempre es una tarea sencilla, cada tema se revisa, analiza, argumenta y expone.

¿Su trabajo es complejo ¿dónde toca base para respirar y seguir?

Con mi familia. La mejor forma de liberar cualquier tensión de trabajo es llegar a mi casa y platicar con mis hijos y con mi esposo: siempre tratamos de hacer alguna comida juntos, normalmente coincidimos en el desayuno, en la tarde noche todos tienen diferentes horarios y ocupaciones, pero siempre hay alguien con quien platicar y cenar.

En casa a todos nos gusta el cine, a mi esposo y a mí nos gusta el mar y podemos estar horas platicando dentro del mar. No sé mucho de música, pero me gusta y acostumbro escuchar algo de mi agrado en las mañanas cuando me estoy arreglando para ir a trabajar, es una extraordinaria fuente de energía positiva que recomiendo.

¿Practica algún deporte?

Me gusta jugar tenis, desde hace años lo práctico, ahora ya no con mucha frecuencia.

¿Cuál es su perfume favorito? ¿Le gusta usar perfume?

Lo piensa un momento y de inmediato dice: sí uso pero no tengo uno favorito, los uso según me gustan como huelen, puedo decir que prefiero los de Channel, pero justo ahora (ríe) estoy usando otro.

¿Tiene color favorito? según su trabajo debe ser un reto vestirse para no herir susceptibilidades políticas

(Risas) “El verde”. Le preguntamos qué tipo de verde o según la temporada, de inmediato responde: todos en general, de acuerdo a la temporada, también, me gusta mucho como se me ve”.

¿Su libro favorito?

De joven leía muchísimo, en especial los clásicos; debo reconocer que he bajado mucho mi lectura, pero me gustan los autores rusos como Dostoyevsky , el drama de la obra, las pasiones humanas de hace 150 años siguen siendo las mismas pasiones.

¿Ha sentido miedo por su trabajo?

No. He escuchado a gente de otros estados que ha recibido muchas presiones y cosas feas, pero nunca he tenido una presión que considere me siento en peligro o mi familia, ¿temores? Los naturales al enfrentar algo nuevo como salir del INE y entrar al Iepac, por las personas nuevas, a los representantes de los partidos y los medios de comunicación, el trato es más directo y continuo.

Si pudiera tener un súper poder ¿cuál sería?

Volar, porque he soñado con ello. Aunque también me gustaría tener el poder de estar en varias partes al mismo tiempo. Puede ser interesante saber que está pasando.

Su bebida favorita. ¿Le gusta la cerveza?

Si me gusta la cerveza, pero una o dos no soy mucho, si acaso en la playa, yo prefiero el vino tinto.

¿Su platillo favorito?

La comida yucateca, en especial el frijol con puerco, que se cocina en familia y se come cada lunes, pero ahora me cuido y ya no lo como tan seguido.

¿Alguna persona o personaje que admire?

Admiro la obra y vida de Sor Juana Inés de la Cruz; era una mujer tan adelantada, tan brillante, es una mujer a la que se debe admirar.

Si tuviera un poco más de tiempo ¿qué le gustaría hacer?

Escribir y tomar clase de pintura: Me dedicaría a escribir.

¿Su mayor virtud?

Creo que soy una persona muy franca, me adapto, me llevo bien con la gente, muy sincera, digo las cosas tal como son, me gusta poner las cartas sobre la mesa.

¿Su mayor defecto?

Que debo de controlar mis gestos cuando estoy en sesión. Yo sería muy mala jugadora de póquer.