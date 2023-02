Entrevista: "Todo es verdad, porque yo lo he inventado"

Por Joaquín Tamayo/Mérida

Capítulo 2

–¿ Te enamoraste de tu prima la Cuca?

–No hubo enamoramiento, pero sí un cariño extrafamiliar. Iba más allá del parentesco. Mira, la Cuca me siguió hasta aquí, a la Ciudad de México. Lo más terrible fue cuando mi mamá nos cachó en la maroma, en la maroma profunda. En el momento no dijo nada, se quedó callada discretamente; seguro oyó toda la faramalla durante la noche y después, a la hora del almuerzo, me dijo que ella respetaba lo que pasaba, pero que tuviéramos cuidado, que quién sabe qué. Y le dijo a la Cuca que no había problema, pero que se fuera a dormir hasta al otro lado de la casa. Supongo que dijo todo esto porque había el estigma familiar de varios matrimonios entre primos hermanos.

–Entonces, lo incestuoso está en tu ADN, como se dice ahora. Tenía razón Juan Rulfo cuando te regañaba.

–Claro. Por eso ves que el tema del incesto está a pasto en mis primeros libros. Y tenía razón Rulfo cuando estaba yo en el Centro Mexicano de Escritores y él era uno de mis tutores. Me decía muy molesto: “A ver, ¿qué tiene usted que ver con su hermana?”. Don Panchito Monterde, mi otro maestro, lo calmaba: “Sobre el texto, Juanito, trabajemos sobre el texto”. Yo imagino que el personaje de la hermana de mis cuentos era en realidad un trasunto de mi prima.

–Tengo la impresión de que tu prima ha aparecido varias veces en tus cuentos. La presentas como la Rémora. ¿Es ella, la Cuca?

–No me acuerdo en qué libro hablo de ella, pero con su apodo real: la Cuca. Me parece que el cuento está en “Las terrazas del purgatorio”. En uno de esos relatos digo que ella se casó cinco veces y las cinco veces el marido le salió cornudo. Ella, sin haberlo leído, andaba presumiendo por el barrio; a todos les decía que su primo hablaba de ella en su libro sin saber lo que había yo dicho. La Cuca, como mi tía Gladys y ahora mi hija Eurídice, era muy mal hablada, pero de esas malhabladas simpáticas, graciosas.

Déjame contarte una anécdota de lo malhablada que era mi tía Gladys. Una vez llegó a visitarla su suegra, doña Nery, una señora ya grande, de ojos azules; en ese tiempo mi tía y el tío Fausto vivían peleando, andaban de la greña.

Cuando se encontraron, mi tía le soltó a su suegra una cantaleta: “Ay, doña Nery, este hijueputa de Fausto”. Y doña Nery: “Pero, hijita, yo qué culpa tengo”. Y mi tía: “No, si no es con usted, es con este hijueputa de Fausto”. Como ves, tengo mucha más memoria afectiva hacia las mujeres que a los varones de mi familia, porque casi no hubo. Mi mamá, lo que sea de cada quién, fue noviera. Tuvo dos o tres novios antes de volverse a casar; esos novios a mí, por supuesto, me caían mal, pero como ella enseñaba aquello de “aquí respetamos”, pues yo no decía nada.

Con los años he llegado a la conclusión de que mi mamá fue una mujer muy avanzada para su época.

Recuerda que Alejandro Aura fue su primer amigo escritor, pese a que en esos momentos ninguno de ellos estaba en el oficio en forma.

–¿Cómo terminó el romance con la Cuca?

–Simplemente se disolvió. Ella regresó a Mérida y nos fuimos alejando. Recuerdo que, en aquella época, cuando mi prima vivía con nosotros, nació mi hermano Roberto. La Cuca y yo salíamos a pasear; ella cargaba al bebé y presumíamos como si fuéramos sus papás. Una señora nos dijo: “¡Par de mocosos! Ya tienen hijos y aún no saben limpiarse la cola”.

–¿Y la prima realmente se casó cinco veces?

–Bueno, yo le agregué dos más. De mi prima guardo bellos momentos. Ella murió seis meses después de la muerte de mi tía Gladys. No aguantó.

-Entiendo que a los quince años regresaste a la Ciudad de México.

–Sí, y por primera vez tuve un trabajo, circunstancialmente, formativo. Mi tío Kiko era jefe de una oficina de la Secretaría de Hacienda que se encargaba de cobrar los impuestos por la introducción del pulque en la Ciudad de México. El pulque llegaba en tren, así que la oficina estaba en la estación de San Lázaro. La Secretaría de Hacienda tenía ahí una caseta de asbesto, una pequeña oficina; mi tío tenía por amigo a un velador que, por cierto, era un huevón de primera. Al tipo solo le interesaba cobrar.

Decía que no podía dejar sola a su mujer, el caso es que no iba a trabajar; un día me ofrecieron la chamba y yo acepté. Llegaba a las ocho de la noche y salía a las cuatro de la mañana, pero a esa hora no había camiones y, por lo tanto, me quedaba y hacía cosas de oficina, como llenar formularios; luego esperaba el tren que a veces se retrasaba. De repente podía llegar a las ocho o a las once o hasta la una. Quiero decir que había tiempo para el ocio.

Fue allá, con los compañeros, como Luis, Carlos y don Ramón, un señor muy buena gente, que me hice aficionado a los crucigramas, mejor dicho, ellos me enseñaron a hacerlos. Además, don Ramón era un buen lector y siempre me daba libros que yo ni veía, no me atraía nada de eso; en cambio, sí me interesaba mucho hacer los crucigramas. Por eso digo que fue mi primer trabajo formativo.

Qué curioso: uno de los cajeros, el señor Ceja, quien ya era mayor, también me quería agarrar por su cuenta para instruirme. Me contaba historias, leyendas, que luego supe que sacaba de los libros de Kipling. Pero no consiguió que yo leyera. Como lector comencé a los diecinueve años, ya bien tarde. La cosa es que allí estuve quizá dos o tres años.

Como buen velador, yo llegaba a dormir. Había unas grandes cajas de cartón y unos escritorios también muy grandes, y la caja registradora era enorme, parecía un tanque forrado. Yo dormía en el escritorio, los cartones eran mis cobijas. Una noche sentí un bombazo: ¡púmbale!...

Fue el temblor de 1957. La caseta se comprimió y se cayeron pedazos, y esto sucedió porque uno de los vagones se salió de su vía y se estampó contra la caseta, pero la caja registradora me salvó. Estuvo canijo, aunque me sentí importante, me sentí héroe, pues cómo no: había estado en medio del fragor de la batalla; por eso me fueron a ver mi mamá, mi padrastro y la

Cuca, que justamente andaba de visita con nosotros. Pero entonces la Cuca ya tenía novio; no se me olvidaba su nombre de este cuate: Chucho Nava.

Cuenta Don Agustín que cuando estaba en el Centro Mexicano de Escritores, Juan Rulfo lo regañaba y le preguntaba qué tenía que ver con su hermana.

-Seguro que para ti no hubo problema: siempre te gustaron las mujeres del prójimo.

-En este caso fue al revés. Chucho se la quitó al prójimo.

PEPE MONTES, ASPIRANTE A MATADOR

–¿Qué ocurrió después?

–Fíjate que uno de los señores que vendían pulque, de apellido González, también era ganadero y empresario taurino. Su hacienda tenía para hacer pulque y ganado. Era famosa su ganadería. Y siempre me decía que yo tenía cuerpo de torero, porque en ese tiempo era muy flaco; el señor González me animaba para que le entrara a la toreada. Un día me llevó a un cuate que, me dijo, iba a ser mi mozo de espadas; este amigo se había quedado con la vista muy limitada por un trancazo que le dio un toro. Usaba unos lentes muy grandes. Yo ni sabía qué era un mozo de espadas, pero lo que sí recuerdo es que este amigo era de una fidelidad perruna. Este hombre hacía todo por mí: me iba a buscar, me llevaba, me traía, me cargaba el maletín: me cuidaba. Pasaba por mí temprano para entrenar en la Plaza México; me enseñaba a torear y de repente me ponía unos “cates” con la carretilla que tiene la cabeza de toro. Y ahí andaba yo esquivándola.

El torero Joselito Huerta me decía: “Si les haces eso a los toros, te vas a volver millonario rápidamente”. Tenía yo mi propio estilo y toda la cosa. En aquella época, el matador Manuel Capetillo era el presidente de la Asociación de Matadores de Toros y Novillos, y fui con él para sacar mi carnet de novillero. Capetillo me dijo que con ese nombre no iba yo a llegar a ningún lado, porque en esa época era José Agustín Monsreal Interián. Entonces, Capetillo me bautizó como José Montes: “Pepe” Montes, el novillero. ¡Chinga! Ahí andaba yo de “Pepe” Montes, hasta que un día el ganadero me invitó a una tienta con unas vaquillas en su hacienda. Yo dije: “No, hombre a mí pónganme un toro de a de veras, no a este perro con cuernitos”. El caso es que salió la vaquilla y al segundo o tercer trapazo, pues que me prende en un muslo, en la ingle. ¡En la torre!...

No había médico en la hacienda. Entonces el caporal me limpió la herida con zacate y jabón, luego me amarró la cortada y me preparó para llevarme a un hospital de la Ciudad de México: tenían que operarme. En ese momento, no sé si me faltó valor o me sobró miedo, lo cierto es que fue debut y despedida. No quise volver. El hacendado estaba muy encanijado, ya sabes, que “qué caray”, que “esto es de hombres”, que “debes seguir, no te rajes”, me decía, pero quien estaba más enojado era el mozo de espadas.

Ese sí me quería golpear, porque para él era yo su esperanza. Si me iba bien, él también estaría bien. Sin embargo, no quise continuar. Yo por esos tiempos tenía un padrino taurino, José Ramón Tirado, torero famoso también; mi hermano me había recomendado con él. Era muy arrojado y mucha gente del medio suponía que yo era su hermano menor; no sé por qué razones pasaba por hermano de José Ramón Tirado.

También me arropaba otro torero, Jaime Bravo. Jaime y José Ramón eran buenos cada uno en su especialidad, en su estilo. José Ramón era feísimo, pero valiente, se montaba incluso en los toros, todo un espectáculo; en cambio, Jaime era guapo, un estilista, un torero elegante. Por ellos se peleaban Lola Beltrán y la “Tariácuri” e incluso les llevaban serenata a estos cuates y además ambas acababan bien persas. Lola finalmente se casó con Alfredo Leal, un torero de a de veras.

Por eso me había gustado el toreo; siempre me decían: tienes que encontrar una ocupación donde se te den fama, dinero y mujeres. Magnífica fórmula… Y hasta la fecha, ¿no?

UNA GOLPIZA

ESPECTACULAR

-¿Alguna vez te pusiste el traje de luces?

-No. Lo más que hice fue probarme la chaquetilla; eso sí, tenía mis botas camperas; aún ahora se me da andar con ellas. También usaba los pantalones muy ceñidos, ajustadísimos, puesto que era yo muy delgado. La cosa es que, ante el fracaso del toro, mi tío me consiguió una chamba de cajero en el gobierno; además, me ayudaron las relaciones de mi padrastro, quien era asistente del secretario de la Federación.

Mi oficina estaba en el Deportivo Hacienda. Allá estaba un señor que fue jefe de la Comisión de Box. Era un tipo güero, recuerdo que presumía su longevidad, porque, según contaban, se inyectaba hormonas de mono. Un día me dijo que me pusiera a hacer ejercicio, deporte. Me llevaron con los boxeadores y me enseñaron todo: el boxeo de sombra, la pera, el entrenamiento, pues. Bueno, ese fue un vacilón. Seguí entrenando, pero un día me sugirieron que peleara unos rounds. Me pasó lo mismo que con la vaquilla. Vi al tipo: un chaparrito, un peso-mosca como yo. Me dije: total, qué tanto es tantito. No hombre: en menos de un minuto el chingado chaparro me puso una madriza espectacular: me partió la ceja, me floreó el hocico y me tumbó dos dientes. Mi único consuelo fue que después se convirtió en campeón de peso mosca nacional. Era el “Torito” Mota.

-Siempre te persiguieron los toros?

-Sí, pero este con guantes. Pues nada: a ese cabrón le debo mi debut y despedida del boxeo.

Menos de un raund. Sin embargo, una cosa te lleva a la otra. Resulta que a partir de que dejé

de entrenar, dos amigos de mi colonia, la “20 de noviembre”, me invitaron a recitar en un festejo de la iglesia La Sanjuanita de los Lagos, y en ese momento empecé a leer. Se trataba de recitar a tres voces el poema “Los motivos del lobo”. Fue lo primero que leí con cierto rigor. La noche de la presentación cambió mi concepción de la vida y de las mujeres y del mundo, porque de repente se hizo un borlote y ante mí apareció una mujer impresionante, fuera de serie. Era la Miss Universo Christiane Martel.

Venía a hacer cine en nuestro país. Yo tendría diecisiete años y fue entonces cuando pensé que la belleza sí existe. Quiero una así, de este vuelo, me dije. Claro, ella ni me peló, ni me volteó a ver. Fue una cosa inusitada ¡Un milagro en el atrio de la iglesia! Luego me enamoré de Ana Bertha

Lepe, a quien fui a ver varias veces al teatro. Un día, por equis circunstancia, tomé un autobús a Polanco y vi una marquesina en la que se anunciaban clases de danza, declamación y teatro. ¡Ah caray!, ¿qué será esto? Entonces fui a decirles a mis amigos declamadores, pero me bataron, no les interesó.

De cualquier manera, fui y me enteré de que era gratuito. Se trataba del Departamento de Cultura del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. El director era el famoso Javier Rojas, quien trajo a México desde Estados Unidos el teatro círculo. La maestra de teatro era una actriz, Gloria García. No dudé mucho y le entré al teatro y a la declamación. A los ocho días debuté con una pieza del género llamado “juguete cómico”, obras en un acto; su línea era la del teatro social, pues estas obritas se presentaban en plazas públicas, en hospitales, en asilos y en cárceles. En esa época llegó el escritor y poeta Alejandro Aura, y nos hicimos muy amigos. Hablamos más o menos del año 1959.

Pronto Alejandro y yo nos convertimos en las estrellitas de la compañía, ya que éramos los maestros de ceremonia, además declamábamos y actuábamos en los juguetes cómicos. Esto hizo que Rojas se empezara a fijar en nosotros, mientras tanto, yo me enamoré de la maestra Gloria. Por supuesto, nunca me hizo caso. Gloria me quería bien, pero yo era apenas un muchachito y ella andaba en los treinta. Lo cierto es que Alejandro andaba buscando su camino y al poco rato Martha, su hermana, también le entró al teatro. De hecho, ella sigue en las tablas. Incluso Martha fue mi novia durante ocho días. Tanto ella y yo lo presumimos hasta la fecha. En una fiesta le llegó a decir a mi hijo Darío que pudo haber sido su mamá. Por otra parte, a Alejandro Aura y a mí nos unió, además del teatro y la declamación, el hecho de que tanto él como yo padecíamos un acné muy agresivo y eso nos hacía competir con compañeros que estaban muy bonitos, muy limpios del rostro.

¿Qué hacíamos para que las muchachas no se fijaran en nuestras caras durante las fiestas? Pues declamábamos. Así que mientras los bonitos solo estaban como maniquíes, nosotros atraíamos a las mujeres. Luego no nos quedó de otra que ponernos a escribir poemas. Ese era el camino que debíamos seguir. -¿Cómo te ganabas la vida? -Yo mantenía el trabajo de cajero. Incluso era el riquillo del grupo, hasta tenía coche. En ocasiones le prestaba alguno de mis trajes a Alejandro.

Fue una buena etapa. Ahí tuvimos a nuestras primeras novias ya en forma. Alejandro, por ejemplo, conoció a la escritora Elsa Cross. Pero hubo una muchacha, Bertha Guadalupe, mejor conocida como “Betilú”, que nos bailó a todos. Una escuincla de catorce años. De repente, un día esta señorita no llegó a clase y tampoco Mario, un compañero muy parecido a Elvis Presley; precisamente por eso quería ser actor. Pensamos que nos había ganado a la muchachita. Al ratito llegaron agarrados de la mano ¡chin! Al día siguiente, tampoco fue la jovencita, pero tampoco otro de los compañeros. Y así nos hizo a todos. Cuando me tocó a mí descubrí cuál era su táctica.

Nos esperaba en la puerta y decía: me equivoqué, en realidad quien me gusta eres tú y no sé qué tantas cosas. Enfrente estaba el jardín del parque Sullivan, que luego se llamó Jardín del Arte, y ahí fuimos a sentarnos. Pero todo se iba en besitos, en caricias muy leves, muy inocentes. Así que nadie era el bueno, incluido el maestro que entonces estaba joven. En la fiesta de fin de cursos llegó ella con su novio oficial y sus papás. Ese fue el motivo para que durante años Alejandro y yo habláramos de la leyenda de “Betilú”; íbamos a tomar cerveza y siempre brindábamos por esa muchacha.

-¿Podríamos decir que Alejandro Aura fue tu primer amigo escritor, aunque en ese tiempo ninguno de ustedes escribía formalmente?

-Pues sí. Fue el primer amigo escritor, sin serlo todavía. Pero no quiero desviarme del tema. Luego de un tiempo Javier Rojas nos becó a ambos a la Escuela de Bellas Artes. Y ya la cosa fue más en serio, más profesional. Ahí tuve de maestros a Emilio Carballido y a Sergio Magaña, junto con Alejandro Jodorowski.

-¿Qué te enseñaron estos hombres de teatro?

-Carballido y Magaña daban clases de dramaturgia. Gracias a ellos empecé a leer la tragedia griega. Ellos decían que había que leer a los buenos. Y ponían un ejemplo: un actor que interpreta a William Shakespeare puede hacer cualquier cosa: desde la comedia más burda, hasta el drama más intenso. Entonces, los escritores igual. El escritor que se ha formado leyendo a los clásicos, podrá con todo. Primero vino “Edipo Rey”, de Sófocles. Quedé verdaderamente fascinado con la historia y con el personaje, el cual me caló muy hondo. En alguna ocasión tuve una discusión con Carballido, porque yo le decía que Edipo sabía, gracias al oráculo, lo que terminaría haciendo: matar a su padre y casarse con su madre. En qué cabeza cabe… Ahí hay que darle la razón a Freud. A partir de eso Carballido me comenzó a tomar más en cuenta. Pasado el tiempo, cuando yo ya era escritor, presumió que había sido mi maestro. El alumno ha superado al maestro; claro, solo se hacía al modesto.

-Me llama la atención que nunca escribiste dramaturgia siendo el teatro el primer género que conociste a fondo.

-Lo que pasa es que le agarré un respeto grandísimo, como al mar, que me encanta, pero no sé nadar, tú ya sabes. En el teatro conozco las estructuras, los recursos, pero no puedo. Es una limitación, tal vez. En algunas de mis prosas hay mucho diálogo. Nunca lo intenté. Mira: creo que, como escritor, yo no mando en la forma que escribiré. Todo es de acuerdo con cómo me llegan las ideas y cómo esas ideas encuentran su forma dentro de mí. Así, mi idea saldrá como cuento, como poema, ensayo o lo que sea. Eso sí, el teatro jamás encontró la forma dentro de mí. Solo una vez escribí un juguete cómico-político, a raíz de 1968. Se llama “La niña con anteojos de caramelo”, y todavía no lo edito.

EL PELIGRO DEL TEATRO PÁNICO

-¿Cómo fue tu relación con Alejandro Jodorowski?

-Estando en Bellas Artes, se fijó en mí para hacer “Hamlet” y yo acá, muy orondo: claro que sí. Qué fregón. Iba yo a interpretar a un Hamlet nazi. Jodorowski tenía una concepción muy moderna y jalada. Entonces empezaron las reuniones, pero de pronto comenzó con cosas extrañas siempre en nombre de la formación actoral. Las jaladas eran algo así como desnúdense todos y con las luces apagadas hay que tocar lo que se ponga enfrente. Y para quitar las posibles inhibiciones, vamos a entrarle a la mota, al LSD y no sé qué tanta porquería. Yo dije que no, no estaba preparado para eso. Hablé con él y le expliqué que no podía.

Me dijo que se trataba de romper los atavismos y las reglas… Pues sí, pero no ahora. Se enojó mucho. Jodorowski era un tipo disciplinado, técnicamente implacable, pero quería tener discípulos. Y eso no me gustaba. Estaba muy loco. Luego de un tiempo, hice una obra con un director gringo, que había traído Javier Rojas. Este director iba a montar “Nuestro Pueblo”, de Thorton Wilder, en el Teatro del Bosque. Aura y yo fuimos a la prueba y yo me quedé con un papel principal. Fue la primera vez que sentí la cuestión de actuar y la respuesta directa del público. Fue mi primera obra profesional. Bien pagada, por cierto. Ya entonces tenía veintitrés años. También por primera vez sentí la fama.

Una mañana estaba en la calle y de sopetón una muchacha me empezó a seguir. Me siguió desde San Juan de Letrán hasta la calle de Las Palmas. Entré a un edificio y ella se metió detrás de mí. Me pidió un autógrafo. La joven me agradeció mucho, embelesada. Eso me ocurrió con alguna frecuencia. La dichosa fama: imagínate. Incluso por ese tiempo tuve mi primera novia en el ámbito del teatro. Era una mujer de veintidós años: maravillosa. Y claro: yo era el galán. Me volví en el ídolo de la colonia donde vivía. Una tarde llegué a una comida a casa de mi mamá y los vecinos no daban crédito. ¡Órale!, ¿pues cómo le hace este cabrón? Para mí eso no significaba gran cosa. Para mí era normal andar con mujeres guapas a partir del teatro. No puedo decirte su nombre, porque cuando la dejé, según supe más tarde, ella intentó suicidarse. Luego un amigo mío se casó con ella para protegerla. Después anduve con Graciela Lara: una actriz guapísima, deslumbrante, pero no la hizo en el cine porque se parecía mucho a Sarita Montiel. Ese fue su pecado. Graciela murió joven. Lo último que hizo fue la película “Pedro Páramo”, como pareja de John Gavin. Luego hubo otras mujeres. Cada obra, un amor. Así decíamos.

–Entonces estaban las novias y el teatro; actuabas en una obra de Thornton Wilder, firmabas autógrafos, pero ya te interesabas en la escritura.

-Creo que en ese momento comenzó a manifestarse la insatisfacción que tenía desde mis primeros años. Esto quiere decir que empecé a sentir la necesidad de ir al encuentro de algo más, algo que me perturbaba internamente y que estaba tratando de indagar desde mis tiempos de mudez y de observación. Además, las experiencias como la de ser velador, la de sufrir el terremoto ahí encajonado, las novias que iban apareciendo y el encuentro con realidades insospechadas que tuve en los principios del teatro, me hacían cuestionarme la vida.

El teatro social y el hecho de ir a leprosarios y cárceles, donde la gente estaba verdaderamente en condiciones críticas, me hacía sentir que el mundo no era nada más la fama, el dinero y las mujeres, sino que debía haber algo que justificara mi permanencia en el planeta. Por ejemplo, algunas cosas se engarzaban: cuando yo era niño y me escapaba para ir al zoológico, al popular Parque Centenario, veía a los enfermos mentales que estaban en el asilo de enfrente. Yo encajonaba la cara en la reja para mirarlos y a mí ese comportamiento suyo me perturbaba. Y más cuando en la casa de mi tía Gladys me decían: “Ah, es que si te portas mal o si haces esas tarugadas en las que andas, te vamos a mandar al asilo y vas a terminar como los que están ahí”.

En fin, todo este gramaje se me fue juntando e hizo eclosión en el teatro, particularmente cuando empecé a interpretar personajes con su propia visión del mundo. Si algo aprendí del teatro fue que todos los personajes (pequeños, medianos, grandes, brillantes, poderosos, o lo que sea) tenían una razón. Ese, para mí, fue uno de los mayores aprendizajes, porque con el tiempo me he dado cuenta de que la otra persona también tiene la razón en torno a lo que hace. Entendí que la base de la literatura es que los personajes manifiesten esa razón, ese sentido de la vida por el cual se mueven, por el cual caminan, por el cual desean y sueñan y mueren. Entonces, eso fue lo que empezó a suceder en mi interior más que en mi exterior.

En mi exterior tenía algunas preocupaciones por estar bien, por guardar la figura, pero adentro era otra cosa, completamente otra cosa. Y poco después de los primeros escarceos, yendo en hombros de gigantes (en este caso, Eurípides, Sófocles y Esquilo), de repente encontré a los escritores latinoamericanos, a los de mi propio idioma y con las preocupaciones de nuestra propia tierra. Sin saberlo, hallé mi identidad. No sé si ande yo errado, pero por aquellos años siento que se empezó a emplear en la literatura hispanoamericana la primera persona como narrador: usar la primera persona en sus diferentes modalidades. Y un día, no sé si lo supe o lo sentí (pero lo creí), todos los pueblos hispanoamericanos estaban en busca del encuentro con esa identidad. Y para mí ese fue el choque con la literatura: poder descubrir mi propia identidad, la cual empezó a manifestarse con ese yo: Yo soy, yo pienso, yo siento, yo creo. Así empecé a hacer mis pininos, mis primeros escritos; muchos, la mayoría, no llegaron a ver la luz pública, pero a mí me conformaron, me constituyeron.

–¿Qué tipo de textos eran esos?

–Eran poemas en prosa. Yo les llamaba prosas esquemáticas. Eran un poco de todo, una masa amorfa. Aquellos esbozos no llegaron a ninguna parte, pero comencé a ser “la mano que mece la cuna”. Lo principal fue que al toparme con esta necesidad de expresar mi propia identidad como hombre, como escritor, como amante, como lo que fuese, sentí que se me tambaleaba la pasión teatral, porque los autores de las obras en las que yo trabajaba eran los que estaban expresando su visión del mundo, no yo. La verdad es que yo era meramente un ejecutante.

De ahí el título posterior de mi libro Sueños de segunda mano. Yo, como actor, estaba interpretando “Sueños de segunda mano”, ¿sí? Y eso fue también parte de lo que me fue alejando un poco de esa primera amante, auténtica, sólida, que tuve en la vida, que fue la pasión teatral. Ahí vino esa primera amante, y después llegó la segunda y definitiva: la literatura, que me permitió abrirme a una visión más amplia y a la vez más profunda de lo que significaba estar sobre esta tierra, estar vivo y a todas aquellas preguntas que venían de la tragedia griega: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, yo le agregaba ¿con quién voy?, para incluir siempre a esa amante antagónica, fugitiva, peligrosa, arremetedora, que era la literatura. Entonces decidí que ese era el camino.

La parte anecdótica es que yo seguía trabajando, y la literatura metiéndose cada vez más. Hubo un momento en que entroncaron; estaba ya haciendo una temporada larguísima de teatro, una temporada que duró un año, algo así, recorriendo distintos teatros. En dieciséis teatros estuvimos trabajando con esta obra que tenía un programa de presentaciones muy vasto. Era “Las voces”, de Federico Steiner. En ese tiempo tuve mi primera chamba como redactor en una revista, “Nuestro México”, creo que así se llamaba. Ya se empezaban a entremezclar los caminos o las dos versiones del amasiato en el que yo me encontraba.

Estaba haciendo teatro, pero también escribiendo. Tuve entonces la ocasión de concursar y ganar premios literarios en la revista “Punto de Partida”. Fue en cuento, poesía y varia invención. En esos tres géneros, que son los que he cultivado con más ahínco; especialmente la varia invención me da libertad completa.