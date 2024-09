Enviarán leyes contra la contaminación del agua en Yucatán

Yucatán tendrá una nueva legislación en materia de medio ambiente para combatir los tiraderos de basura clandestina en municipios, mitigar la contaminación del agua y para la preservación de los manglares, según dio a conocer ayer Federica Quijano Tapia, quien ocupará la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) a partir del 1 de octubre.

Además, agregó que la administración entrante ya cuenta con un paquete de iniciativas que enviará al Congreso del Estado.

También se legislará sobre ordenamiento territorial del Estado, ante el impacto que está registrando municipios como Mérida donde se están generando altas temperaturas con mayor frecuencia y el incremento del flujo vehicular, manifestó Quijano Tapia.

“El Gobernador electo ya tiene muchas iniciativas preparadas y en su momento se enviarán al Congreso del Estado, por su puesto yo seré la responsable de presentarlas, y será para mí un honor defender nuestras tierras, que son las tierras que le corresponden a los yucatecos”, expuso.

El pasado jueves 12 de septiembre el gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, designó a Federica Quijano Tapia como titular de la SDS, la próxima funcionaria previamente fue diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y es cercana colaboradora del presidente estatal de este partido y actual diputado local, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro.

Encomienda en la SDS

Ayer en entrevista, Quijano Tapia manifestó que es importante legislar sobre los temas de reforestación, basura, proyectos sustentables, la limpieza de aguas, el agua potable, el uso indebido de los manglares, de las plantas nativas, porque son preocupaciones que tiene el Gobernador electo.

Respecto de la próxima encomienda que asumirá, la entrevistada declaró que “llevo trabajando toda mi vida desde los 14 años y esta no será la excepción, llego de 53 años a este cargo, estoy viviendo aquí desde el año 2016, no en el ámbito político, sin embargo, llevo muchos años aquí en el Estado y he visto cómo poco a poco nos empezamos a llenar de todo este crecimiento urbano descontrolado, entonces evidentemente debemos de poner un poco de orden, y yo seguiré y acataré las órdenes de mi Gobernador”.