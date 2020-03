Escasean gel antibacterial y tapa bocas en Yucatán

MÉRIDA.- Ante la eventual llegada del coronavirus (Covid-19) a Yucatán, toda vez que se confirmaron los primeros cuatro casos en México -el Gobierno del Estado dio a conocer que ya realiza acciones de prevención-, farmacias de la capital yucateca han registrado desabasto de gel antibacterial y tapabocas.

En un recorrido por el Centro Histórico de Mérida, sucursales de cuatro de cinco cadenas de farmacias señalaron no contar con ambos insumos.

También se consultó a una empresa distribuidora de fármacos e insumos que surte a la región sureste y tampoco cuenta con estos productos en existencia.

En el caso de la única cadena de farmacias que indicó contar con ellos, aclaró que solo tiene gel en presentación pequeña (de 60 mililitros) a un costo de 10 pesos. En el caso de los cubrebocas, la caja trae 10 piezas y cuesta 15 pesos.

Una de las firmas indicó que le fueron requeridas todas sus existencias para ser enviadas a Cozumel, Quintana Roo, y que este lunes 2 de marzo les llegaría un nuevo embarque, según les informaron a nivel directivo.

Las tiendas de abarrotes y de autoservicio también reportan desabasto de gel antibacterial, por lo que esto representa un riesgo para la población, pues la aplicación del líquido es de las principales recomendaciones de las autoridades para evitar la infección.

Dependientes de las farmacias y tiendas visitadas comentaron que la ausencia del gel antibacterial entre sus productos se debe a “lo fuerte que se espera que llegue la enfermedad“.

“Es un poco la psicosis o pánico que hay lo que ocasionó que los clientes se llevaran por montones los que había y hasta ahorita no nos han surtido de nuevo, la gente viene o nos llama y tenemos que decirle que no hay y que no sabemos cuándo llegará más. Nos surtirán, sí, pero no sabemos si esta semana o la próxima”.