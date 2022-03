MÉRIDA, Yuc.- De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), la esperanza de vida de los yucatecos se ha incrementado considerablemente e incluso hay más de 200 personas con 100 años o más.

Aumento en esperanza de vida de los yucatecos

Así ha crecido la esperanza de vida de los yucatecos según Conapo:

En 1950 era de 45.9 años para los hombres y 48.7 para las mujeres.

era de para los hombres y para las mujeres. En 1970 aumentó a 57.6 años para hombres y 62.1 para las mujeres.

aumentó a años para hombres y para las mujeres. En 1990 pasó a 67.9 para hombres y 73.9 para mujeres.

pasó a para hombres y para mujeres. En 2000 creció a 77 años en hombres y 77.4 en mujeres.

creció a años en hombres y en mujeres. Este 2022 es de 72.6 en hombres y 78.3 en mujeres.

Como se observa, hubo una reducción en la esperanza de vida del 2000 al 2022 en hombres, tal vez a causa de la pandemia de Covid, pero la esperanza de vida en el caso de la mujeres siguió creciendo.

Yucatecos centenarios

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi de 2020, en Yucatán hay 205 personas de 100 años y más, 124 mujeres y 81 hombres. La mayoría, que son 117, son de Mérida (36 hombres y 81 mujeres).

En el rango de 90 a 99 años de edad, la población es de 6 mil 200 personas (2 mil 663 hombres y 3 mil 5637 mujeres).

En este tema, Juan de Dios Collí Pinto, director del Registro Civil de Yucatán, comentó que la dependencia tiene registrados a dos hombres mayores de 100 años de edad: uno de Abalá, de 101, y otro de Acanceh, de 103.

“Los registros muchas veces no son exactos porque antes no se tenía la digitalización y hemos encontrado casos de personas que nos dicen que tienen más de 100 años, pero en su acta la fecha de nacimiento es otra”, explicó.

“El año pasado se registraron 9 defunciones de personas entre 100 y 112 años de edad. También, hubo una que tenía 99 años. De los fallecidos, 5 eran de Mérida”.

Más matrimonios entre adultos mayores

Debemos decir, continuó, que la mayor expectativa de vida también significa que los matrimonios en personas adultas mayores incrementan.

En 2021 tuvimos 10 matrimonios en personas de entre 70 y 92 años de edad”, comentó.

“Las personas mayores se siguen casando, muchas deciden casarse en esas edades, aunque ya tengan viviendo juntos muchos años y desean formalizar la relación o son sus segundas nupcias, ya que muchos enviudaron”, detalló.

Tenemos en los municipios, siguió, muchas personas longevas, mayores de 90 años, pero que sus registros no son exactos. Son personas sanas y que se valen por sí mismas, aunque sus edades en ocasiones son mayores de los 90 años.

Collí Pinto agregó que hay personas que nunca fueron registradas y tienen edades por arriba de los 60 o 70 años.

“Cuando lamentablemente fallecen, no hay forma de emitir un acta de defunción de una persona que no existe. Son problemas que nos encontramos y que hoy por hoy estamos logrando combatir. Actas de nacimiento de nuestros abuelos o bisabuelos, son inexactas o no tienen los datos completos, como el lugar de nacimiento”, mencionó.

Síguenos en Google News para enterarte de las noticias en todo momento.