MÉRIDA, Yuc.- Una nueva forma de ciber robo se ha desatado en los celulares a través de los mensajes SMS, con los cuales los ciberdelincuentes engañan fácilmente a las personas, pues parece que los mensajes son enviados por instituciones bancarias.

¿Qué es el smishing?

Este tipo de estafa virtual es denominada smishing, en la que hacen creer a los usuarios, a través de mensajes de texto, que fue retirado dinero de sus cuentas bancarias o se realizó una compra exitosa, y que para detener la operación, hay que responder el SMS.

El smishing usa elementos de ingeniería social para que la persona comparta información personal. Con esta táctica el ladrón se aprovecha de la confianza para obtener información.

Los atacantes buscan todo tipo de información: desde contraseñas en línea hasta el número de la seguridad social o información de su tarjeta de crédito.

Una vez que los obtienen, pueden comenzar a realizar compras a su nombre. En ese momento es cuando comienzan los problemas.

Otra táctica que usan los atacantes es informarte que, si no haces clic en un vínculo, se comenzará a cobrar el uso de un servicio de forma diaria.

¿Cómo protegerse del smishing?

La primera recomendación es no responder mensajes de texto de personas que no conoce. Esto se aplica particularmente cuando el SMS proviene de un número de teléfono que no lo parece, por ejemplo, el número de teléfono 5000.

Esta es una señal de que, en realidad, el mensaje de texto se trata de un correo electrónico enviado a un teléfono.

Otras precauciones son no hacer clic en vínculos que aparezcan en su teléfono a menos que conozca a la persona que lo envió. Incluso si recibe un mensaje de texto de un amigo con un vínculo, antes de hacer clic, verifique si fue su intención enviárselo.

Nunca instale aplicaciones desde mensajes de texto. Cualquier aplicación que instale en su dispositivo debe provenir de la tienda de aplicaciones oficial.

