Cierran más del 50 por ciento de estancias infantiles en Yucatán; padres no acuden

William Sierra/MÉRIDA

Cientos de padres de familia no están recibiendo algún pago del programa federal Bienestar para Niños y Niñas, pese a estar registrados en el padrón del esquema.

Otros que sí están recibiendo el apoyo económico, han dejado de llevar a sus hijos a las estancias infantiles, lo que ha ocasionado que más del 50 por ciento de estos establecimientos haya cerrado y otros para sobrevivir, están en una transición para convertirse en particulares.

De acuerdo con datos recabados entre varias propietarias de estancias infantiles, que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias, al cambiar las reglas de operación del plan, muchos progenitores se quedan con los apoyos y dejan de llevar a sus hijos a las guarderías.

Dado que no hay un control en la Secretaría del Bienestar, como sucedía antes, éstos siguen cobrando sin llevar a los infantes a las estancias.

También, hay muchos casos en los que, desde el bimestre marzo-abril, fueron a cobrar y les dijeron que no estaban registrados, pese a que están asentados en los censos de Bienestar Social.

A estos padres les pidieron que no se preocuparan, porque en el siguiente pago de mayo-junio les llegaría el recurso. Sin embargo, aquellos que sí recibieron el cheque, porque hubo algunos que no, al ir a cobrar les dijeron que no había fondos.

“Hay mamás trabajadoras que siguen llevando a sus hijos a las estancias y no se explican por qué no les dan una respuesta y también por qué no aparecen sus papeles en Bienestar Social. Hay una estancia de una amiga que a 25 mamás no les están pagando y va a tener que cerrar", expresaron.

Pérdida de empleos

De las más de 100 estancias infantiles que había en el Estado, la mayoría ubicadas en Mérida, ya cerraron más del 50 por ciento con la consiguiente pérdida de fuentes de empleo de maestras, niñeras, personal de limpieza y de cocina.

Dado que no hay control, hay muchos papás que cobran sin estar llevando ya a sus hijos a las guarderías.

El recurso que se brinda es bimestral y disminuyó al pasar de 950 mensuales a 800, los cuales son para atención, alimentación y cuidado de los niños.

