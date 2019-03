Estancias infantiles suman ya 82 procesos de amparo

Israel Cárdenas/Mérida

A punto de vencer el plazo programado para hoy viernes, ayer trabajadoras del programa de Estancias Infantiles del Gobierno Federal presentaron un segundo paquete de 77 juicios de amparo ante los juzgados del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de que se les apliquen las reglas de operación de 2018 y les paguen los recursos “caídos” desde enero pasado.

Las funcionarias estuvieron acompañadas de las diputadas locales del Partido Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, quien dijo que de las 212 estancias infantiles en Yucatán el 50 por ciento ya cerró, mientras que de la otra mitad, el 75 por ciento ha solicitado amparo con asesoría de ese instituto político.

López Escoffié recordó que hace unos días presentaron un primer paquete de 25 juicios, de los cuales la justicia federal desechó 20 y admitió 5; en tanto que ayer en el segundo paquete se promovieron 77 más para hacer un total de 82 procedimientos que están en trámite. Asimismo dijo que Movimiento Ciudadano lucha por defender los derechos de dos mil 812 niños y padres de familia afectados por esta medida en la entidad.

En este contexto, Rebeca Lugo Fleites, responsable de una estancia infantil, declaró que muchas de las afectadas desistieron de último momento en presentar amparos, ya que circuló información de que la Secretaría del Bienestar otorgará apoyos de hasta 50 mil pesos de manera inicial, únicamente para quienes no se hubieran amparado.

“Es lamentable que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Bienestar, no haya dado una postura al respecto ni contestado informes judiciales hasta el momento, pues esta desinformación ocasionará que muchas responsables de estancias se queden sin la oportunidad de recibir apoyo de este programa”, dijo.

Agregó que otra de las irregularidades que se presentó en el censo que hizo la delegación de Bienestar Social en Yucatán es que la información que tenía no estaba actualizada, ni tenían los expedientes con la documentación correspondiente, pues varios padres de familia comprobaron que los menores formaban parte del programa y no eran “niños fantasma”, sin embargo la dependencia no tenía los comprobantes de los menores que estaban inscritos, por lo que se les dijo que quedaban fuera e intentarán aplicar para el próximo año.

De la misma forma, manifestó que de las nueve mil 500 estancias infantiles que hay en el país, solo 600 presentaron irregularidades, es decir 6.3 por ciento, por lo que consideran injusto que se les quiera desaparecer en su totalidad este programa.