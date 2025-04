Estos son los horarios de las misas en la Catedral de Mérida en Semana Santa

Estamos en la 'semana mayor' para muchos católicos, por lo que las iglesias del estado se encuentran llenas de diversas actividades y misas.

Ante esto, te traemos los horarios de las actividades y misas que se ofrecerán en la Catedral de Mérida durante esta Semana Santa

JUEVES SANTO 17 DE ABRIL-SANTA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

6:30 P.M.

VIERNES SANTO 18 DE ABRIL

11:00 AM. Vía Crucis meditado en el interior de la Catedral.

1:00 PM Meditación de las últimas palabras de nuestro Señor en la Cruz

3:00 PM Liturgia de la Pasión del Señor con la adoración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión.

5:00 PM Procesión del Santo Entierro

6:00 PM Marcha del silencio (saliendo del Parque de Santa Ana).

8:00 PM Rosario del Pésame a la Virgen.

SÁBADO SANTO 19 DE ABRIL

9:30 AM Vía Matris.

DOMINGO DE PASCUA: RESURECCIÓN DEL SEÑOR 20 DE ABRIL

Horarios habituales de las Santas Misas Dominicales

8:00 AM

10:00 AM

11:15 AM

12:30 PM

5:15 PM

6:30 PM