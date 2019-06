Novedades Yucatán/MÉRIDA

Este verano la industria del cine tiene numerosas películas por estrenar en diversos géneros que atraen a los fans, luego de la avalancha de personas que se dio cita en las salas para ver Avengers Endgame, el mayor evento cinematográfico del año.

Ya sea por su temática científica, de terror, o por su potencial viral estas son las películas más esperadas del verano de 2019.

Junio

El próximo viernes 14 de junio se podrá ver en las salas el filme Men in Black International, perteneciente al género de ciencia ficción, acción y comedia dirigida por F. Gary Gray.

La película es una derivación de la serie de películas Hombres de negro, que se basa libremente en las historietas de Malibu/Marvel del mismo nombre. Está protagonizada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Liam Neeson.

Luego, el viernes 21 de junio viene el remake de Chucky el Muñeco Diabólico o Child's Play. La cinta es de terror dirigida por Lars Klevberg y escrita por Tyler Burton Smith, siendo una nueva versión y reinicio de la película homónima de 1988.

Ese mismo día, o sea el 21 de junio, el público infantil podrá disfrutar del estreno de Toy Story 4. La trama sería una repetición de lo que ya vimos en las tres películas anteriores. Esta vez Woody, el protagonista, descubrirá lo grande que puede ser el mundo para un juguete cuando Forky se convierta en su nuevo compañero de habitación.

El estreno de Toy Story 4 es este 21 de junio. (Foto: redes sociales)

Julio

Otra película destinada a niños y adultos es Spider-Man: Far From Home, que se estrena el martes 2 de julio. Quienes tengan nostalgia por el Universo Cinematográfico de Marvel y lo visto en Avengers: Endgame estarán aquí. Parece que van a elevar el juego a un nuevo y complejo nivel que interconecta todo.

Posteriormente, los niños serán deleitados con el remake de la película musical El Rey León o The Lion King, que se estrenará el 19 de julio dirigida por Jon Favreau. Se trata de una nueva versión de la película homónima de animación de Disney del año 1994.

El musical El Rey León se estrenará el 19 de julio. (Foto: redes sociales)

Mientras el 26 de julio se podrá visionar la cinta de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. La película no cuenta con impresionantes efectos digitales pero cualquier estreno de una cinta de Tarantino genera ruido y controversia. Érase una vez en Hollywood es del género crimen y misterio centrada en los asesinatos de la Familia Manson.

Agosto

Y para cerrar el verano, viene el estreno de la película Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, el 2 de agosto de este 2019.

Se trata de una cinta de acción dirigida por David Leitch y es un spin-off de The Fast and The Furios con los personajes Lucas Hobbs y Deckard Shaw en los papeles principales. La película está protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby e Idris Elba.