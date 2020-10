Miles de estudiantes yucatecos no lograron cupo en la universidad; tampoco hay dinero para 'la privada'

El Covid-19 dejó a cientos de aspirantes a ingresar a alguna escuela preparatoria o universidad pública sin espacio en este ciclo 2020- 2021, por lo que más de 10 mil jóvenes que no lograron entrar al nivel medio superior y superior tendrán un año sin trabajar o estudiar, derivado de que no lograron alcanzar el puntaje esperado para su incorporación al sistema educativo.

A diferencia de años anteriores, cuando los sustentes que no alcanzaban espacio podían buscar una segunda opción en una escuela particular, la crisis económica, la reducción en los salarios y los despidos laborales que no se han frenado, no permitieron incrementar este año la matrícula escolar en el sistema privado.

Por ejemplo, aspirantes que quisieron ingresar a alguno de los programas de bachillerato o licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), uno de los institutos con mayor demanda, tuvieron dos oportunidades para “pelear” por un espacio, pero si quedaron, se vieron obligados a esperar un año sin estudiar. +

En su primera vuelta, esta casa de estudios ofertó tres mil 904 espacios para ingreso en el nivel superior. En total se registraron 15 mil 800 aspirantes, de los cuales presentaron un 81.4 por ciento, pues se tuvo un promedio de asistencia de 12 mil 900 jóvenes y se dejó fuera del proceso a ocho mil 996. Al efectuar una “segunda vuelta”, con 93 espacios disponibles, la misma universidad tuvo un registro de mil 958 aspirantes, por lo que los resultados arrojaron que mil 865 sustentantes no quedaron en el proceso de selección y tendrán que esperar hasta el siguiente año para participar en un nuevo proceso, si así lo desean.

Cuando no se logra un lugar en la Uady

Es el caso de Antonio Gutiérrez, quien comentó que no logró quedar en ninguna de las dos vueltas y dado que en su familia no cuentan con los recursos suficientes para pagar un colegio particular, tendrá que esperar otro año para intentar un segundo ingreso, o bien, conseguir un empleo e incorporarse al campo laboral.

Indicó que en el primer proceso de selección estuvo a dos lugares de quedar dentro de la licenciatura y en la segunda vuelta se registró a otra de la misma Facultad en la que presentó (Química) pero tampoco quedó, por lo que tomó la decisión de no estudiar por ahora y esperarse hasta el otro año.

“Quería estudiar en la Facultad de Química, no se pudo en ninguna de las dos vueltas, y cómo está la crisis sería muy difícil estudiar en una escuela privada. Conozco a compañeros de preparatoria que están en la misma situación y decidieron no estudiar hasta el otro año, si es que no deciden trabajar en vez de continuar con su formación”, comentó.

Al igual que él, existen otros estudiantes de grados intermedios que solicitaron “bajas temporales” y regresarán hasta el otro año para continuar con sus estudios, sobre todo porque muchos jefes de familia se quedaron sin empleo y resultó más complicado el costear la educación en una familia donde varios hijos toman clases a la vez.