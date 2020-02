Yucatán, semillero de alumnos brillantes

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán ha visto nacer a “genios” en el nivel primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, los cuales han contribuido con medallas de oro, plata y bronce en competencias nacionales e internacionales de matemáticas, informática, ingeniería, robótica y física, lo cual es una muestra de la calidad educativa en el Estado.

A esta situación ha contribuido la constante capacitación que han tenido los profesores de todos los niveles, la incorporación de nuevas tecnologías y la internacionalización de la educación.

Desde finales de 2018, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) se dio a la tarea de generar “semilleros” de talento en las escuelas de nivel básico y media superior, con competencias en áreas de matemáticas, robótica y física que despierten un interés en los estudiantes por seguir aprendiendo.

Entre las historias de éxito se encuentra el caso de Jair Peña Salinas, alumnos de Oxkutzcab, quien inspirado por el trabajo de su padre, relacionado con sistemas informáticos, desarrolló un videojuego que enseña la forma correcta de clasificar la basura y contiene información para generar conciencia ecológica. La propuesta fue presentada en la feria nacional “Expo Ciencias”, efectuada en noviembre del año pasado en Nuevo León.

“En Oxkutzcab, mi comunidad, el camión recolector no pasa todos los días y varias personas están acostumbradas a quemar los desperdicios en sus patios; entonces, si los niños de mi escuela aprenden a clasificarlos y enseñan a sus familias a hacerlo, se evitará esa contaminación”, explicó.

Otro de los proyectos es el de Julio Alberto Cab Martínez, alumno de la Preparatoria Estatal Número 8 “Carlos Castillo Peraza” e integrante de la delegación yucateca que participó en la Olimpiada Nacional de Física 2019, quien desarrolló una fascinación por el sistema solar y su curiosidad por saber la relación de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra.

Los dos bronces que obtuvo en certámenes académicos se sumaron a un ciclo de éxitos que propició que, en poco más de 30 días, pudiera alcanzar el puntaje necesario para integrarse al representativo de la entidad.

“Estoy sorprendido. En un principio no creía poder hacerlo. En primero de preparatoria participé en el Concurso Estatal de Química y no obtuve nada. Entonces me dije: tengo que seguir y sacar algo. Me preparé y la siguiente vez quedé en tercer lugar, luego vino la Olimpiada Estatal de Matemáticas y también quedé en tercer lugar”, comentó.

También está el caso de Leonardo Pech Cano, estudiante de tercer grado en la Primaria Bilingüe Indígena “Benito Juárez García”, quien ocupó el segundo lugar del Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vigilantes de la honestidad”, donde participaron más de 130 mil alumnos.

“Me inspiré en la fiesta de mi pueblo, donde cada año eligen una reina. Después de bailar la jarana, la reina de la fiesta fue a comprar una bebida y, al pagar, se le cayó su cartera, un niño lo vio y se la devolvió sin pedir nada a cambio, y la señorita, sorprendida y feliz, le dio las gracias”, relató.

También está el caso de los estudiantes de la Escuela Secundaria General Número 8 “Jesús Reyes Heroles”, quienes competirán con un proyecto de inclusión en el Torneo Nacional de Robótica First Lego League el próximo día 29, gracias a la alianza gestionada por el Gobierno del Estado con Robotix, organización que le apuesta a la enseñanza de las nuevas tecnologías.

Dicho plantel colinda con el Parque Ecológico del Poniente y fue precisamente la necesidad de convertir ese lugar en un espacio más ameno y adecuado para todas las personas lo que motivó la propuesta, misma que les permitirá medirse con lo mejor de México y aspirar al certamen mundial.

“Nos dimos cuenta que el parque no es inclusivo, no cuenta con rampas de acceso, no es viable para quienes usan sillas de ruedas. Estuvimos trabajando después de clases, nos dividimos las tareas, usamos material reciclado y presentamos una solución”, platicó Daretzy Poot Pacheco, integrante del equipo “We Do Robots”.

De esta forma, el Estado continúa con la apuesta a la generación de talento y como muestra están estos “genios de la educación”, a los cuales se les capacita de manera continua para que sigan desarrollando proyectos e ideas que aporten a la ciencia y la investigación o las artes.

Buenos competidores

Yucatán se perfila como una entidad generadora de talento especial con alumnos “genio” que destacan en competencias y olimpiadas nacionales e internacionales.

El Estado destaca en áreas como:

Robótica

Ingeniería biomédica

Matemáticas

Física

Química

Energías Renovables (Paneles solares)

Artes y dibujo

Literatura

Deporte

Casos de éxito:

Jair Peña Salinas: Desarrolló un videojuego para la clasificación de basura

Julio Alberto Cab Martínez: Tuvo una destacada participación con dos medallas de bronce en la Olimpiada Nacional de Física

Leonardo Pech Cano: Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Dibujo Infantil

Jorge Raúl Tzab López y Elías Madera de Regil: Viajarán a Zacatecas a la Olimpiada Mexicana de Informática 2020 (OMI)

Javier de Jesús Pantoja Copado: Aspirante a la Olimpiada Internacional de Informática (IOI), a realizarse en Singapur

Pamela Garrido: Estudiante del ITM, viajará a la Universidad de California para colaborar en investigaciones de neurociencia