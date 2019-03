Óscar Chan/Mérida

A dos semanas del segundo fin de semana largo del año en Yucatán por los festejos del Carnaval, a partir de hoy más de medio millón de estudiantes y 29 mil maestros de educación básica y media superior suspenderán actividades en más de tres mil 800 escuelas en el tercer receso prolongado de 2019 y retornarán a las aulas hasta el martes 19.

Cabe recordar que el próximo lunes es considerado inhábil al correrse la celebración por el natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo.

De esa matrícula total, 422 mil 169 alumnos y 22 mil 578 docentes en tres mil 340 planteles son de educación básica, y 98 mil 132 estudiantes y seis mil 907 maestros en 512 colegios son de nivel medio superior, según cifras de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey).

De acuerdo con los dos calendarios vigentes del ciclo escolar 2018-2019, el de 185 y 195 días en el caso del nivel básico, el lunes 18 se marca como “día de asueto”.

En lo que corresponde al nivel medio superior, la Segey precisó que los subsistemas, como Cobay y Conalep, también marcaron ese día como inhábil, por lo que tampoco tendrán actividades.

La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) se sumó de igual modo a este fin de semana largo, pues según se corroboró, ni los estudiantes de preparatoria ni los de licenciatura tendrán actividades el próximo lunes, excepto los que participen en la Feria Internacional de la Lectura (Filey) 2019.

En el pasado fin de semana largo que se presentó por los festejos del Carnaval, los estudiantes de nivel básico disfrutaron de cinco días sin actividades, pues salieron desde el jueves 28 de febrero y regresaron hasta el miércoles 05 de marzo.

Según el calendario del actual ciclo escolar, el próximo período vacacional para los estudiantes de nivel básico será para Semana Santa, por lo que saldrán de vacaciones desde el lunes 15 de abril y retornarán dos semanas después, es decir hasta el lunes 29.

Servicios de emergencia

Aunado a ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el lunes tampoco otorgará servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social, guarderías del IMSS; así como consulta externa de hospitales y unidades de medicina familiar.

Sin embargo, los servicios reanudarán sus actividades en los horarios establecidos el martes 19. Ese día, únicamente se otorgará atención en los servicios de Urgencias, ubicados en la Unidad de Medicina Familiar No. 13, No. 20, No. 57, No. 58, No. 59 y No. 60.

También en los Hospitales Generales de Sub-Zona (HGSZ) N.° 03 en Motul, N.° 05 en Tizimín y N.° 46 en Umán; así como los hospitales generales regionales N.° 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, ambos en la ciudad de Mérida.