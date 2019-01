Estancados los procesos penales contra 25 ex alcaldes por daño patrimonial

Israel Cárdenas/Redacción

A casi dos años de que la Auditoría Superior del Estado interpuso 25 denuncias penales en contra de ex presidentes municipales por daño patrimonial ante la Fiscalía General del Estado, aún no hay sanciones ni procedimientos en contra de los ex funcionarios, dijo este martes el titular de la Auditoría, Mario Can Marín.

Expuso que las denuncias que presentaron en 2017 son en contra de 25 ex alcaldes tras revisar su cuenta pública correspondiente a los años 2015 y 2016.

“Estamos hablando de la cuenta pública 2015 y 2016, se le está dando un seguimiento que es el trabajo de la Auditoría, darle seguimiento a las denuncias pero pues la que debe determinar es la propia Fiscalía o la Vicefiscalía (Anticorrupción), nosotros una vez que elaboramos las denuncias y se pasa a la Fiscalía nuestro trabajo es darle un seguimiento y coadyuvar si es necesario que lo soliciten, coadyuvar en el procedimiento”.

Este martes a pregunta expresa sobre qué sanciones ya recibieron los 25 ex alcaldes denunciados, Can Marín dijo que “la Fiscalía no ha determinado todavía, me imagino que están en proceso de investigación, básicamente nosotros lo que hacemos es darle un seguimiento, no estamos enterados en un momento dado, y es un proceso muy interno de la Vicefiscalía y la Fiscalía en la cual nosotros solo coadyuvamos y le damos seguimiento”.

En este sentido, Mario Can agregó que “son como 25 denuncias que hay interpuestas, al final el que determina es la Fiscalía o la Vicefiscalía, es el periodo 2015, 2016, sin embargo hay que recordar que hay todavía hay denuncias de 2012, de 2013, hay una cantidad de denuncias interpuestas de años anteriores”.

Recordó que las 25 denuncias las interpuso cuando entró al cargo como titular de la Auditoría. En este contexto, en agosto de 2017 Can Marín informó que había interpuesto un paquete de denuncias ante la Fiscalía General del Estado por daño patrimonial, y que entre los ex alcaldes denunciados figuran: la de Halachó, María Cecilia Abraham Hoyos, por presunto daño patrimonial de 30 millones de pesos; la ex alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, por daño patrimonial de 20 millones de pesos, esta es la segunda denuncia en su contra, la primera fue por el monto de 4 millones 120 mil 761.36 pesos.

Asimismo en contra del ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, por daño patrimonial de 16 millones de pesos; y contra el ex alcalde de Dzoncauich, Renán Alberto Cocom Verde, por presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos; entre otros.