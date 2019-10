Novedades Yucatán/MÉRIDA

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de desaparecer los exámenes de ingreso a las universidades y bachilleratos públicos, incluidas las de las entidades federativas como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) e incluso la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su conferencia matutina AMLO señaló que "lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación".

Aseveró que en el pasado se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba, pero más bien no había espacios porque no había presupuesto en las universidades, porque el propósito era poner la educación al mercado como si fuese una mercancía, privatizar la educación.

"Entonces, no es que reprobara el examen, es que no había espacio, no había cupo. Entonces, eso fue lo que prevaleció por tres décadas, se rechazaban 300 mil jóvenes por año de universidades públicas y creció de esta manera la matrícula en escuelas privadas", aseveró.

El propósito, añadió, es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación. Estamos estableciendo 1000 universidades públicas, ya se inició la constitución de 100 universidades públicas en las regiones más pobres de México, educación pública y gratuita, que el Estado asuma su responsabilidad.

"El que tenga para pagar una escuela privada está en su derecho de hacerlo, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares", expresó.

El presidente acotó que también se va a garantizar la autonomía de las universidades.

"¿Qué es la escuela en países como el nuestro, donde hay tanta pobreza? La escuela se convierte en el segundo hogar. Cuando hay problemas en la familia, el joven, si tiene posibilidades de estar en la escuela, se forma, se puede educar. Cuando no tiene esa opción ¿dónde se forma?, en la calle y puede tomar el camino de las conductas antisociales", finalizó.

A continuación la conferencia de prensa del presidente, en la que a partir del minuto 1:10:00 se pronuncia sobre el tema: