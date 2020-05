MÉRIDA.- La Universidad Autónoma de Yucatán informo que será en agosto cuando aplique sus exámenes de ingreso a preparatoria y facultades.

En un comunicado expresó que también se modificarán las sedes para presentar el examen que corresponde al Exani I, II y III.

A continuación el comunicado:

“Con el objetivo de contribuir a la seguridad de los aspirantes, respetar la sana distancia y seguir las disposiciones de los gobiernos Estatal y Federal ante la emergencia sanitaria del Covid-19, la Universidad Autónoma de Yucatán informa que modificará las fechas y el número de sedes para la aplicación de los exámenes de ingreso de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Las fechas quedarán de la siguiente manera, siempre y cuando las condiciones y las autoridades sanitarias lo permitan:

Examen de ingreso a bachillerato: sábado 8 de agosto de 2020

Examen de ingreso a licenciatura: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2020

Examen de ingreso a posgrado: sábado 29 de agosto de 2020

A partir del próximo lunes 25 de mayo se podrá consultar toda la información actualizada en la página web oficial de los procesos de ingreso en el sitio https://www.ingreso.uady.mx/

Es conveniente señalar que el registro en línea al proceso de ingreso concluyó el 11 de marzo para licenciatura, el 13 de marzo para bachillerato y el 15 de mayo para posgrado. De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron su registro a más tardar en esas fechas no podrán presentar el examen respectivo”.