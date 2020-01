Patricia Itzá/Mérida

“Escuché dos explosiones; la primera no tan fuerte, lo que me hizo dirigirme hacia la calle para ver qué pasaba, segundos después escuchamos la segunda, que provocó que mi casa retumbara. Lo peor fue cuando al llegar a la puerta vi las llamas no solo amarillas o naranjas como normalmente son, si no de muchos colores y al mismo tiempo la gente corría hacia la casa de la esquina, en donde ahora sabemos se fabricaban bombitas”, contó Esteban Itzá Chan, testigo de lo ocurrido en la explosión que ocurrió el pasado 31 de diciembre en una casa en Kanasín.

Cuando todos se disponían de disfrutar el inicio del año, la tragedia se hizo presente en un predio ubicado en la calle 6-A con 65-D de la colonia Francisco Villa perteneciente al municipio de Kanasín.

Esteban, al ver correr a la gente y escuchar gritos, fue a ver si podía hacer algo, pero el escenario era tan impactante que lo único que pudo hacer fue llamar al 911 donde le informaron que las unidades de emergencia y bomberos ya se dirigían hacia el sitio.

“Nosotros nunca nos dimos cuenta de que ahí se fabricaban fuegos pirotécnicos, en la puerta siempre estaba el anuncio de ‘se necesita ayudante’, pero los muros eran altos y no se veía qué había adentro”, agregó.

La onda expansiva se escuchó también en las colonias aledañas, donde muchas personas mediante las redes sociales querían saber qué había ocurrido, se calcula que el incendio duró alrededor de 15 minutos, hasta que llegaron los bomberos que sofocaron en su totalidad las llamas.

Elementos del Ejército mexicano removieron los escombros con ayuda de maquinaria.

La explosión destruyó la casa en donde hubo un muerto y tres niños lesionados: uno de dos meses, otro de 9 años y uno de cinco, que es el más grave, fue intervenido pues presentaba traumatismo craneoencefálico, posteriormente fue ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, todos fueron atendidos en la T1 del IMSS.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que se encuentran dañadas nueve viviendas, dos están completamente destrozadas, las demás tienen cuarteaduras, ventanas y vidrios rotos.

En el lugar se encontró material explosivo de alto “calibre”, el cual solo se utilizaba en eventos grandes como fiestas tradicionales de algún municipio, por lo que sorprende que nadie haya denunciado que en el lugar se realizaba de manera clandestina está actividad.

Anteayer, elementos del Ejército Mexicano removieron los escombros con ayuda de maquinaria y perros entrenados para determinar si hay más personas enterradas.