'Explosivo' Estrella pega fuerte en busca del sueño boxístico

Henry Chablé/Mérida

Desde que era pequeño, Rubén "Explosivo" Estrella Torres siempre soñó con algún día ser campeón y entrar en la historia del boxeo; sin embargo, en muchas ocasiones pensó que eso se quedaría en un simple sueño.

Pero, tras superar muchos obstáculos y encontrar el apoyo del promotor Emmanuel Alcántara Heredia, el pasado sábado 14 de septiembre, cumplió su deseo al ganar el título Estatal de peso ligero a Alberto "Malachito" Chuc, en un férreo combate que se acabó en 11 rounds.

Como casi todo niño de seis años, también soñaba con llegar a ser un futbolista profesional, de la talla de Roberto Carlos, quien era su ídolo en ese tiempo, ya que era un gran aficionado al futbol, pero la vida siempre da vueltas y a él lo llevó a consagrarse en el boxeo.

El "Explosivo" tuvo sus comienzos en el pugilismo a los 11 años de edad, gracias a su tío Javier Torres, quien fue peleador profesional, y quiso seguir sus pasos. Al principio veía el boxeo como un pasatiempo, pero actualmente es un estilo de vida.

"Cuando comencé en el box, siempre quise que la gente me recordara por mis victorias, he tenido una carrera muy dura en la que he sufrido dolorosas derrotas, esas que en algún momento me hicieron pensar que nunca cumpliría mi sueño de ser campeón", comentó el "Explosivo", de 26 años de edad.

Confianza

Su talento en el pugilismo llenó el ojo de Emmanuel Alcántara Heredia, titular de la empresa Armor Box, quien sin dudarlo decidió llamarlo a su equipo y en poco tiempo lo llevó a ser Campeón Estatal.

"Agradezco mucho a Armor Box por haber confiado en mí. En cada pelea y entrenamiento daré todo mi esfuerzo, no los defraudaré. Espero que continúen los éxitos", señaló el peleador.

Estrella tocó la gloria boxística al vencer por nócaut en el décimo primer round al experimentado "Malachito" Chuc, en la función "El Grito del Gigante", que se llevó a cabo en la Plaza Grande de Mérida, logrando ser el campeón número 13 de la división de peso ligero, título que no tenía dueño desde hace 17 años.

"Fue una fuerte pelea, pero me dejó satisfecho, sobre todo porque pude ganar a pesar de que sufrí una lesión en la mano. Mi esquina siempre me echó ánimos para continuar. Me pone feliz saber que hice historia al convertirme en campeón", indicó.

El apoyo de la familia

Expresó que el apoyo de su familia ha sido primordial para que pueda lograr sus triunfos, los cuales siempre se lo dedica a su hija Paula, de apenas siete años de edad.

"Mis papás, hermanos, mi esposa, Harumi Escante, y mi hija siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Ellos han sido la clave para llegar hasta donde estoy ahora", declaró el pupilo de Gilmer Escalante, con quien lleva cuatro años trabajando.

Ayer, el nacido en la colonia San José Vergel viajó rumbo a Culiacán, Sinaloa, donde se continuará preparando para sus próximos compromisos boxísticos.

"Aprovecharé esta gran oportunidad, seguiré trabajando duro para ser mejor. Me gustaría disputar otro título, sé que con el apoyo de mi promotor lo lograré", finalizó.

Rubén Estrella (9-4-1) debutó en el profesionalismo el 28 de febrero del 2015, enfrentando a Jesús Cupul.