MÉRIDA, Yuc.- Este lunes empezaron a restablecerse en la ciudad de Mérida los servicios en líneas para los clientes de BBVA México, pues incluso algunos cajeros de esta empresa no estaban funcionando.

A nivel país, los usuarios se quedaron sin servicios en cajeros automáticos y en aplicación móvil, además de que no había la posibilidad de realizar pagos con tarjetas en comercios.

Este problema se presentó desde el pasado domingo 12 de septiembre, afectando a 24.1 millones de clientes de BBVA México, que no tuvieron acceso a su dinero.

Reportes en redes sociales

Usuarios yucatecos reportaron en redes sociales, que desde el mediodía del domingo no pudieron hacer ningún tipo de transacción primero desde los cajeros automáticos y después en la aplicación.

Estas averías en sus sistemas de pago y cobros, se prologaron en la ciudad de Mérida y al interior del Estado hasta después de las 17:00 horas del domingo.

A nivel país los reportes de la propia institución financiera informaron que al medio día de este lunes empezaron a recuperarse los servicios.

En la capital yucateca el desperfecto tomó por sorpresa a sus clientes que no pudieron realizar transacciones como transferencias, uso de tarjetas en establecimientos y mucho menos tuvieron acceso a sus recursos en efectivo.

Fue hasta el medio día de este lunes cuando se empezó a estabilizar el sistema en los cajeros automáticos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad de Mérida y entrada la tarde los cajeros de las plazas comerciales también empezaron a normalizarse.

“Ayer (domingo) creí que sólo era la aplicación la que estaba fallando, no le presté mucha atención debido a que no necesitaba tanto la tranferencia. Hoy ya en el cajero automático me percate que el problema seguía, ahora sí me generó un problema debido a que tenía que realizar una serie de pagos y eso sí me afectó severamente, puesto que mi plazo se venció hoy (lunes)”, narró José Eduardo Beltrán Correa, uno de los tantos usuarios afectados por el problema digital de BBVA.

