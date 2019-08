Novedades Yucatán/Mérida

Desde anoche y durante las primera horas de este miércoles, clientes de Banorte reportan por medio de redes sociales fallas en la aplicación móvil, ya que sus cuentas presentan cargos no reconocidos o aparecen en ceros.

Ante esto, el banco indicó que "estamos presentando intermitencias en el servicio de banca por Internet, banca móvil y call center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados".

Afirmó que su servicio de tarjetas de crédito y débito, y su red de más de ocho mil cajeros, funcionan con normalidad, por lo que descarta que la falla tenga que ver con el problema que presentó Prosa el sábado pasado.

Sin embargo, los usuarios afirmaron ayer por la noche que no podían ingresar a la aplicación del banco, tampoco a la banca por Internet, ni realizar otras transacciones como retiros de efectivo en cajeros, además de que en el call center del banco no contestan.

Más de 2 h de incertidumbre para que su respuesta sea "...estamos presentando intermitencias en el servicio."

El saldo de mi cuenta de nómina es cero, me han afectado terriblemente y su mensaje no me deja tranquilo. 👎@GFBanorte_mx@Banorte_mx@BanorteEscucha @MarcosRamirez_M