Regalan triciclo nuevo a familia de Umán a la que le robaron el suyo cuando fue a leñar

MÉRIDA.- La familia de Umán cuyo triciclo de carga le fue robado tras dejarlo a la orilla de la carretera que va a Hunxectamán, mientras padre, madre e hijo iban a leñar al monte, recibió este martes una sorpresa de parte del alcalde Freddy Ruz Guzmán, que entregó un vehículo nuevo, además de otros artículos.

Se trata de la familia Tun Baas que el domingo acudió a los montes de dicha vía para cortar leña, dejando su triciclo de carga a orilla del camino. Sin embargo, al salir de nuevo descubrieron que les habían robado el vehículo, por lo que pidieron ayuda policiaca, llegando el caso a oídos del alcalde de Umán.

Éste manifestó en sus redes sociales su enojo por este hurto, además de que ofreció recompensa a quien diera información para poder recuperar el vehículo y dar con el o los ladrones.

Sin embargo, para que la familia Tun Baas no se quedara sin trabajar, acudió hoy a su domicilio y les entregó un triciclo nuevo, una estufa de cuatro quemadores, un tanque de gas con regulador y mangueras, y herramientas de chapeo “para que puedan alivianar su carga económica que se ha visto afectada por la pandemia”, escribió Ruz Guzmán en su cuenta de Facebook.

Don José Tun y doña María Baas comentaron el domingo que no era justo ese robo “porque ahora no tenemos el dinero suficiente para comprar otro triciclo, ya que por el Covid no tenemos trabajo y vivimos de lo poco que vendemos”.

Ahora, la familia ya cuenta de nuevo con ánimos para continuar su labor, aunque de todas formas el alcalde de Umán dijo que sigue el operativo para dar con los ladrones, y de nuevo pidió la colaboración de los umanenses para informar en caso de que sepan dónde localizar el vehículo robado.