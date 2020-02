Mapa detalla los feminicidios registrados en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Los feminicidios de Ingrid Escamilla y de la menor Fatima han sido casos que han conmocionado al país por la brutalidad con la fueron asesinadas.

Estos dos casos se suman a la estadística de feminicidios que se registran en México, país en el que cada día son asesinadas 10 mujeres, y Yucatán no esta exento de esta problemática.

Casos como los de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue asesinada afuera de su casa en Mérida frente a sus hijos por dos hombres contratados por su ex esposo Martín Alberto Medina Sonda o el terrible feminicidio de A. C. G. C., una niña de 6 años de edad que fue hallada muerta en un pozo de Tahdziú en 2018 son crimines que sorprendieron a los yucatecos.

Sin embargos se han registrado más casos, y así lo demuestra el Mapa Nacional de Feminicidios, creado por María Salguero, en donde se recopila todos los feminicidios del país.

El Mapa Nacional de Feminicidios fue creado por María Salguero.

El mapa recopila las muertes violentas de mujeres, junto con categorías alrededor de los crímenes como:

Rango de edad

Relación de la víctima con el feminicida

Estatus del o los feminicidas

Modo en que fueron asesinadas

Escenario del crimen

Datos como la tipificación de feminicidio en cada caso

Hijos en orfandad

Identidad por confirmar.

Salguero y un grupo de personas comenzaron el mapa, pero con datos de las desapariciones a partir de la guerra contra el narcotrafico de Felipe Calderón, posteriorme empezó a documentar las desapariciones de mujeres: “La desaparición es el preámbulo del feminicidio".

La activista indicó que solo en 2019 se registraron tres mil 825 mujeres, lo que representa entre 10 a 11 muertes de mujeres al día.

María Salguero señala que hoy en día la Guardia Nacional hace uso de su datos al igual que el gobierno, sin pagar por ello.

La geofísica asegura que su trabajo está enfocado en visibilizar los casos y generar datos al respecto, mismos que actualiza con recursos propios.