MÉRIDA, Yucatán.- Después de cuatro meses de estar visitando empresas en busca de una oportunidad laboral, lo que representaba gastos para su economía, Esmeralda Escobar Valencia, quien es Licenciada en Derecho, encontró en un mismo lugar una amplia oferta de trabajo a través de la Feria de Empleo Orientada a la Mujer.

Desde las 9:00 horas, Esmeralda llegó a la muestra donde se dio a la tarea de buscar alternativas relacionadas con su profesión, la cual tuvo que dejar hace algunos años debido a cuestiones familiares.

Actualmente, Esmeralda es ama de casa, pero debido a la complicada situación económica en su familia, lleva cuatro meses en busca de una oportunidad, por lo que al enterarse de que se realizaría una feria de empleo orientada a las mujeres no dudó en asistir.

Ella fue una de las mujeres que se dieron cita a la Feria de Empleo Orientada a la Mujer, que fue inaugurada por el gobernador Mauricio Vila Dosal y donde se ofertaron más de 770 vacantes laborales en 46 empresas.

Ahí, la madre de dos niños pudo encontrar gran variedad de opciones en un solo lugar, lo que facilitó su búsqueda y significó un importante ahorro de dinero y tiempo, pues antes debía trasladarse de una empresa a otra para dejar sus papeles y ofrecer su experiencia.

Esmeralda aprovechó esta muestra para dejar sus papeles en firmas como Bepensa, Farah y Autosur, donde aplicó para vacantes relacionadas con el área de gestión legal, por lo que se dijo agradecida de que se abran este tipo de espacios, con ofertas reales y acordes a sus necesidades.

“Está bien que nos consideren de esta manera y que realicen un evento como éste, donde nos presentan ofertas pensadas para nosotras, que muchas veces tenemos familias y otras responsabilidades”, señaló.

La mujer, de 43 años, indicó que regresará a su casa más tranquila y con esperanzas de que pronto estará trabajando de nueva cuenta en lo que le gusta, y a la vez podrá ayudar a su esposo a sostener su hogar.

En ese marco, el Gobernador cortó el listón inaugural de esta muestra donde firmas especializadas en servicios, comercio y la industria ofrecieron vacantes para profesionistas, técnicas y operativas con sueldos de hasta 25 mil pesos.

Acompañado de la directora del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de Yucatán, Iraís Barón Zermeño, y del secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal realizó un recorrido por los más de 40 stands, donde conoció de cerca la diversidad de puestos laborales de calidad y bien pagados que ahí se ofertaron para las yucatecas.

Ahí, también se encontraba Holan Arana Acal, madre soltera de un niño de 7 años, quien destacó que gracias a esta feria del empleo ha encontrado empresas dispuestas a adecuar sus jornadas a sus horarios como mamá.

“Me he acercado a algunas y me dio gusto ver que hay lugares que consideran ese tipo de cosas, porque muchas veces son esas las razones por las que no te aceptan en los trabajos, o nosotras no podemos aceptar por nuestros hijos”, afirmó la joven de 28 años, quien aplicó para varios puestos administrativos.