Pese a suspensión de servicio de ferrocarril en Yucatán por construcción del tren maya tendrán aguinaldo y suben salarios

Por Israel Cárdenas

MÉRIDA, Yuc.- El secretario general de la Sección 37 de Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Ernesto Sonda Castro, informó este sábado que aunque el servicio de ferrocarril está suspendido en Yucatán por la construcción del tren maya, un total de 127 trabajadores mantendrán su salario mensual, el aguinaldo, así como un incremento salarial del 8.7 por ciento retroactivo al mes de enero que será pagado este mes de diciembre.

Sonda Castro remarcó que esta conquista sindical obedece a las gestiones del dirigente nacional del STRM, Víctor Flores Morales, a través de un acuerdo con la empresa responsable de las operaciones del ferrocarril en esta entidad.

Ante la asamblea de trabajadores que se llevó a cabo en la sede del sindicato, dijo que “se pagará el fondo de ahorro, el aguinaldo, y el aumento salarial de este año de manera retroactiva, es decir, se pagará contados a partir del 1 de enero pasado que es del 8.7 por ciento general. Hay que aclarar algo, esta empresa no está generando un solo centavo, no está generando un solo peso porque suspendieron las corridas de los trenes en Yucatán por la construcción del tren maya”.

En este sentido, Ernesto Sonda destacó que “en ninguna parte del mundo si una empresa no genera ningún centavo pues no puede haber un incremento salarial, no puede haber un aumento de salarios, pero en México es posible a través de un hombre, a nuestro líder nacional Don Víctor Flores Morales que a pesar de que la empresa no está generando ni un peso, logró estos aumentos”.

Ernesto Sonda precisó que dichos beneficios serán recibidos por 127 trabajadores ferrocarrileros en esta entidad.

“Estamos viendo que a los trabajadores se les pague los acuerdos que hace nuestro líder nacional Don Víctor Flores con la empresa, que no los dejen sin salarios, sin prestaciones, que tengan su atención ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), seguimos trabajando normal como sindicato a excepción de que no hay ferrocarril trabajando actualmente, gracias a nuestro líder nacional prácticamente nos están regalando, en este caso el trenista gana 21 mil pesos mensuales, por estar en su casa, eso es una gran conquista sindical”.

En este contexto el dirigente sindical expuso que “el aumento salarial debe de ser en enero, pero como no hay ferrocarril, empezó la pandemia del Coronavirus, no había viajes, pues no había aumento pero a pesar de eso nuestro líder nacional con la astucia que tiene para gestionar cosas a favor de nosotros y de la familia ferrocarrilera logra conseguir estos aumentos.

Este aumento salarial es similar al del año pasado, nosotros siempre estamos arriba de los demás sindicatos, otros sindicatos consiguen el 3 y el 4 por ciento para sus trabajadores pero nosotros siempre estamos arriba, y en el norte del país se consiguen aumentos salariales del 17 por ciento, allá hay mucha producción y movimiento”.