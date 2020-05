Llaman a restaurantes respetar las medidas de prevención el 10 de mayo

MÉRIDA, Yucatán.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) llamó a los meridanos a continuar respetando las medidas de aislamiento social y a la responsabilidad de los comercios para que los festejos por el Día de la Madre, el 10 de mayo, sean en casa y no se expongan a aglomeraciones como el Día del Niño.

El pasado 30 de abril, por los festejos a los infantes, establecimientos de comida rápida rompieron con las medidas de ventas para llevar y permitieron que clientes se amontonaran en sus establecimientos, sin cuidar las medidas de higiene y sana distancia.

El presidente de la Canacome, Michel Salum Francis, consideró de irresponsables tanto a los negocios que permitieron el ingreso de personas a negocios de alimentos rápidos, cuando la disposición sanitaria por Covid-19 marcaba otra estrategia de ventas, también a los ciudadanos que acudieron a esos lugares sin las medidas de higiene necesaria y el cumplimiento de la sana distancia.

“Lo que vimos en las imágenes consideramos que fue una gran irresponsabilidad, tanto de los establecimientos como de los propios ciudadanos… En las fotos se ven personas amontonadas y sin cubrebocas, haciendo filas sin guardar la sana distancia”, recordó.

El dirigente empresarial apuntó que espera que las personas para este próximo 10 de mayo, cuando se celebrará el Día de la Madre, se queden en casa y no se aglomeren en lugares públicos, en beneficio de todos, a fin de que la pandemia empiece a disminuir.

“Estamos viendo fotos y videos de que los hospitales de la Ciudad de México están saturados, y que no se dan abasto para atender. No creo que no se den cuenta que eso mismo puede suceder acá si no nos cuidamos todos y obedecemos las medidas sanitarias de las autoridades”, señaló.