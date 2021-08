MÉRIDA, Yuc.- Con una celebración eucarística, la noche de este martes se realizó la bajada de la Virgen de la Asunción, una de las festividades patronales más arraigadas en Yucatán.

La tradicional fiesta del barrio de San Sebastián de Mérida, congregó esta noche a unas cuantas personas debido a la pandemia de Covid.

Con poca presencia en el santuario, en punto de las 7 de la noche inició la misa que ofició el párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir, Lorenzo Augusto Mex Jiménez, lo que marcó el inicio de la fiesta patronal.

El párroco expresó que con alegría se celebra un año más de la fiesta de la Virgen María bajo circunstancias un poco especiales debido a la pandemia.

Contrario a lo que se vivía cada año con la bajada de la imagen, ante la cual se amontonaba la gente que participaba, este año la fiesta fue austera pues no hubo feria ni toritos o fuegos artificiales.

“Dios nos envía esto pero no es algo definitivo, es pasajero, ya vendrán tiempos mejores. Cuando el señor nos manda este tipo de situaciones es porque nos tiene preparadas cosas mejores. Invitó a todos a honrar a la Virgen María cerrando las puertas a la envidia, porque el envidioso no desea lo que tienes sino quiere que tú no lo tengas”, aseguró el párroco.

Al término de la misa se procedió a bajar la imagen de su sitio para que esté más cerca de los fieles católicos, así como para el ingreso de los gremios a la parroquia, que años tras año acuden a cumplir su promesa de visitar y venerar a la virgen María en su evocación de la inmaculada Asunción.

Pequeña procesión

Posteriormente, se realizó una pequeña procesión alrededor de la iglesia, es decir dentro del atrio, en la que participaron los representantes de los 13 gremios de esta parroquia y un pequeño grupo de fieles católicos, quienes comentaron que añoran las fiestas que se realizaban antes de la pandemia.

Con un vestido en color blanco y una capa en tono azul, la Virgen fue bajada del altar adornado con flores blancas y con los estandartes de los 13 gremios.

Los voladores y las campanadas del templo católico anunciaron el inicio de la fiesta mientras un grupo de custodios llevaban a la Virgen en brazos.

Más actividades este miércoles 4 de agosto

La fiesta a la Virgen de la Asunción se celebrará hasta el 16 de agosto y mañana miércoles 4 de agosto a las 12:00 horas, entrará el primer gremio denominado “La Visitación”.

Posteriormente, a las 18:00 horas, se llevará a cabo un rosario, una misa a las 19:00 horas, y media hora después la serenata a la Virgen.

