Un total de 65 piezas artísticas comprenden la muestra de la V Bienal de Pintura “José Atanasio Monroy” que albergará hasta el próximo 26 de junio el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán Fernando García Ponce - Macay, como parte de la novena edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY 2021).

Durante la inauguración, el director de la FILEY, Enrique Martín Briceño, recordó que esto fue posible gracias a la estrecha relación entre la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Universidad de Guadalajara, que fue invitada de honor en la tercera edición de la FILEY y que con su Feria Internacional del Libro inspiró esta fiesta literaria.

“El año pasado, aunque no tuvimos FILEY, tuvimos colaboración con la difusión regional de la convocatoria de la V Bienal de Pintura José Atanasio Monrroy, el resultado no pudo ser más satisfactorio, dos pintores de Yucatán obtuvieron los primeros lugares. Emilio Said en la categoría de artistas consolidados, y Ximena Gamboa en artistas emergentes, además, varios creadores de la región quedaron seleccionados”, apuntó.

Agradeció esta colaboración, mediante la cual la Universidad de Guadalajara permite ofrecer a los yucatecos una muestra del arte, de la pintura que hay en nuestro país.

“Gracias a la rectora, mi agradecimiento también a quienes mantienen este vínculo entre Jalisco y Yucatán, y especialmente al Museo Macay por albergar esta exposición”, dijo Martín Briceño.

Por su parte, la secretaria general de la UADY, Celia Rosado Avilés, en representación del rector, José de Jesús Williams, celebró que sea posible esta muestra, sobre todo en tiempos que son complejos para el arte en México.

“Es la comunión de esfuerzos lo que permite tener resultados tan importantes como en los que miramos esta edición de la Bienal. El arte ha sido el vehículo a través del cual los seres humanos se han podido expresar a lo largo de la historia. Hoy más que nunca, porque la labor es más compleja, felicito a todas las personas que hicieron este evento posible y una felicitación aún más grande a los artistas que se siguen atreviendo, que demandan espacios y condiciones”, expresó.

Mediante un video, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y presidenta del Comité Organizador de la V Bienal de Pintura, Lilia Oliver Sánchez, afirmó es un honor que “un recinto museográfico tan prestigioso como el Museo Macay” albergue la muestra de las piezas ganadoras del certamen y las seleccionadas por el jurado.

Finalmente, el director del Museo Macay, Rafael Pérez y Pérez, aseguró que convocar a artistas a participar en eventos como la Bienal de Pintura, coadyuva, en medio de la situación sanitaria que se vive actualmente, a continuar impulsando el arte y la cultura, además de acercarlo a los yucatecos.

Para la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy se recibieron un total de dos mil 634 propuestas, de ellas, mil 793 fueron recibidas para la categoría de Artistas Emergentes y 841 en la modalidad de Artistas Consolidados, en total fueron mil 224 los creadores plásticos de diversas partes de la República.

Como ya se mencionó, la exposición estará abierta al público desde este 24 de abril hasta el 26 de junio.