El sesgo de supervivencia en las inversiones

Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones aliados regresaban a la base con múltiples agujeros de bala, especialmente en las alas y la cola. Por lo tanto, la respuesta inicial de los militares ingleses fue blindar más esas áreas. Pero esos eran los aviones que sí volvían. ¿Y los que no lo hacían?

Nadie pensó que los aviones que no regresaban a Inglaterra eran los que tenían daños en otras partes del avión. Lo que había que reforzar no eran las alas y la cola: era el tanque de gasolina y la cabina del piloto. Hasta que el matemático y estadístico húngaro Abraham Wald propuso esta perspectiva diferente, argumentando que los aviones que no regresaban posiblemente habían sido alcanzados en lugares más críticos, nadie cayó en cuenta que habían estado centrando su atención en los aviones que sí regresaban y no en los que eran derribados.

Al centrarse sólo en los aviones que regresaron, los aliados inicialmente pasaron por alto la información valiosa proporcionada por aquellos que no lo hicieron. Al centrarse únicamente en los aviones supervivientes, estaban malinterpretando la realidad del riesgo.

Esto se conoce como el sesgo de supervivencia. Es el error lógico de concentrarse en los casos de éxito (los aviones que sí lograron regresar) sin tomar en cuenta a los que no llegaron, llegando a conclusiones incorrectas como consecuencia de una muestra de datos incompleta.

Veo todo el tiempo, por parte de varios inversionistas, el mismo error al momento de decidir dónde invertir. Otorgan un valor altísimo a las historias de éxito (“¡Mi primo hizo una fortuna el año pasado con Bitcoin!”) sin ver a los cientos de casos que cargan pérdidas. Siempre habrá la nueva inversión de moda (sean criptomonedas, acciones individuales, bienes inmuebles en lugares turísticos, etc.) y siempre habrá historias de gente (cercana, a veces) que les fue bien. Esto genera un miedo a quedar fuera y arrepentirse de las oportunidades perdidas que nos hace saltar a tomar lo que parece ser la próxima fiebre del oro sin medir correctamente los riesgos en la conformación del portafolio.

La manera de evitarlo es una de las más antiguas estrategias al momento de decidir en qué invertir: diversificación. Un portafolio donde haya un poco de todo (renta fija, bolsa, bienes inmuebles, etc) tiende a balancearse a sí mismo. Si además ese portafolio está alineado con nuestros objetivos de inversión y con nuestra tolerancia al riesgo, vamos sobre el camino correcto.

Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, debemos examinar tanto los éxitos como los fracasos para tomar decisiones informadas en nuestras inversiones. Aprender de las experiencias negativas es tan crucial como celebrar los triunfos. La diversificación y la evaluación crítica de nuestras estrategias financieras nos ayudarán a superar el sesgo de supervivencia y construir carteras de inversión más robustas y resistentes a largo plazo.