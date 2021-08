Continuaría investigación del crimen de José Eduardo

MÉRIDA, Yuc.- Al considerar el juez de Control del Primer Distrito Judicial de Yucatán, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, que los datos presentados fueron insuficientes para vincular a proceso a los 4 policías acusados de atacar al joven José Eduardo “N”, la Fiscalía General del Estado deberá ampliar la investigación.

Este auto de no vinculación a proceso no impide que la Fiscalía continúe con la investigación para el esclarecimiento de los hechos y ahora tendrá recabar otros datos de prueba que no se recabaron durante la investigación, según afirmó el juez Bonilla.

Sí se cometieron los delitos

Tras terminar la audiencia de este caso que conmociona a la sociedad yucateca, el juez apuntó que los datos sí establecen la existencia de los 3 delitos que denunció José Eduardo antes de morir y su comisión en pandilla.

Todo lo anterior con base en los datos presentados y la narración de los hechos realizada por la propia víctima directa ante el Ministerio Público, donde relató que agentes policiacos, además de causarle lesiones, le produjeron sufrimiento.

Para establecer que sí existieron los delitos, se tomó en cuenta la valoración del perito médico forense, que se realizó el 3 de agosto de 2021 y que está plasmada en el protocolo de necropsia.

Asimismo, está la nota médica remitida por el hospital “Agustín O’Horán”, mientras la tortura agravada y violación consta en exámenes proctológicos.

Datos de prueba

El juez Bonilla Castañeda detalló que los datos de prueba establecieron la detención de la hoy víctima el 21 de julio a las 10:30 horas, luego de la llamada de una persona que refirió que el joven le arrojó una piedra.

Eso, continuó, dio origen a la detención en la calle 69 entre 62 y 64 del Centro de esta ciudad. Luego de lo cual en los siguientes 4 minutos se le trasladó a la cárcel municipal.

Sin embargo, dijo, las circunstancias de detención que narra la víctima no son coincidentes con los datos de prueba.

“No hay duda de que fue detenido por agentes municipales que ubican a los 4 imputados en esa intervención, esas circunstancias no las paso por alto, ni que lo hayan realizado policías, sin embargo, este juzgador estima que el estándar probatorio establece datos de hechos que no prueban circunstancias, ni siquiera a manera de probabilidad, de que sean los imputados a quienes aludió la víctima en su narración y denuncia”.

“Hay contradicciones entre lo que narra la víctima de sus agresores, en cuanto que podría estar hablando de una corporación distinta a la municipal. Atribuye a sus agresores con características, vestimenta de un uniforme con leyendas, incluso con características de una unidad oficial con colores”.

Eso, dijo, es lo que el Ministerio Público tiene que seguir investigando para establecer con claridad quiénes fueron los agresores del joven.

Videos no fueron única prueba para no vincularlos

Entre los datos de prueba que hubo en la audiencia estuvieron varios vídeos, que fueron solicitados por la defensa de los imputados para sustentar su teoría del caso, mismos que fueron debatidos entre la misma defensa, los fiscales y el asesor jurídico, los cuales finalmente fueron admitidos por el juez de Control.

Sin embargo, el juez señaló que no fueron la única prueba para no vincularlos pues “se analizaron diversas circunstancias, por eso llevó más tiempo la resolución”.

Hay que recordar, agregó, que toda persona es presunta inocente, por ello la de hoy no es una sentencia definitiva, es una resolución preliminar que analiza si hay base probatoria para vincular a proceso penal a los acusados, quienes desde el principio han sido considerados presuntos inocentes.

Por último, puntualizó que la Fiscalía y la parte acusadora tiene tres días a partir de hoy para inconformarse y apelar para revocar la resolución de la sala.

