Flamboyanes y lluvia de oro, especies que pasaron de moda en Yucatán

A pesar de que de mayo a agosto, la floración de los árboles de flamboyán y lluvia de oro ofrecen coloridas postales en parques, jardines y banquetas de toda la ciudad, el panorama cada vez es más nostálgico pues en la actualidad las autoridades en materia ambiental y especialistas coinciden en que ya no es recomendable sembrarlas.

En Yucatán estas especies, que han sido catalogadas como exóticas al no ser nativas de la región sino introducidas desde otras partes del mundo, ya son parte del paisaje urbano de casi cualquier comunidad, pues casi siempre se puede observar al menos un árbol de éstos en algún sitio.

El flamboyán es utilizado por la sombra que proporciona y por su belleza durante la floración.

Es tan común que forma parte de la cultura local, tan es así que muchos piensan que es nativo, sin embargo, fue traído de Madagascar, donde se encuentra en peligro de extinción pues su madera es utilizada para hacer carbón.

En el caso de la lluvia de oro, es nativo de Europa Central y Sur.

Al respecto, la subdirectora del Jardín Botánico “Roger Orellana” del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Margarita Jiménez Bañuelos, aseguró que los mencionados árboles se sembraron en todo el Estado porque fue un “boom” o parte de una moda que ya pasó y lo que ahora es tendencia es plantar árboles nativos del Estado.

“Los árboles exóticos que vienen de otras partes del mundo son muy bonitos y llegan a ser preciosos, pero los cuidados que requieren son diferentes porque aquí no tienen las condiciones para su crecimiento adecuado", detalló.

Actualmente, continuó, hay una plaga en el flamboyán que lo va matando por dentro y de pronto uno no se da cuenta y el árbol se cae en pedazos, lo que no pasa con la flora nativa, que es resistente a la sequía y al sol, requiere poca atención y casi no tiene plagas, aseguró.

Plaga

Detalló que especialistas del Grupo de Estudios Moleculares Aplicados a la Biología (Gembio) del CICY, descubrieron que hay una plaga de hongos que mata los árboles de flamboyán desde adentro, dejando únicamente una carcasa suave.

“En época de seca es importante que las autoridades o ciudadanos realicen la poda de sanidad para cortar algunas ramas de todos los árboles para eliminar todas las partes de ramas muertas”, recomendó.

Reconoció que es urgente plantar cada vez más árboles, sin embargo, debido a que las condiciones de vida y compromisos familiares demandan más tiempo a las personas, se ha vuelto necesario optimizar el tiempo hasta en el cuidado de las plantas, de ahí la promoción de la flora nativa, que requiere de cuidados sencillos.

Cabe recordar que del 2 al 30 de junio, el Ayuntamiento de Mérida plantará 10 mil árboles más como parte de la Cruzada Forestal 2019, que fue presentada hace unos días.