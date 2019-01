Ana Hernández/CELESTÚN

La reserva de la Biosfera de Celestún está viviendo un movimiento importante de flamencos que llegan a las aguas de la ría en busca de alimento.

Incluso, guías de las cooperativas que trabajan en el parador ecoturístico de este puerto se muestran asombrados ante el número de aves que arriban al lugar, formando una larga y llamativa “línea rosa”.

Durante un recorrido por este sitio se observó a las aves, que por la mañana comenzaron a llegar en grandes grupos, “uniéndose” de manera natural formando largas hileras desde la mañana hasta la tarde.

De enero a abril, según comentan los guías, es posible observar a buen número de ejemplares en esa zona, pero les llama la atención que este año la cifra es mayor, lo cual consideran bueno porque, a pesar de que los turistas visitan los ojos de agua y ven otras aves, la mayoría de ellos se sienten atraídos por los flamencos.

De enero a abril es posible observar a buen número de flamencos en la ría de Celestún. (Jorge Acosta)

Si bien no es raro que en ese lugar haya flamencos, no dejan de comentar que lo que ahora ocurre sería formidable durante las temporadas altas de turismo, pero no siempre es así.

Consideran que uno de los factores que ha incidido para la numerosa presencia de estas aves es que el nivel del agua ha descendido mucho. Incluso se podían observar grandes manchones de pasto marino.

Sobre la baja afluencia de turistas, comentaron que es una situación normal en enero, cuando se reduce de manera considerable la presencia de visitantes locales, pues por lo general quienes visitan el lugar son nacionales y extranjeros.

Algunos de los extranjeros que llegaron al lugar mostraron su fascinación por las aves, pues además de tomar fotografías y videos, también aprovecharon hacer “selfies”, aprovechando que los ejemplares no se mostraban incómodos con los “extraños”, esto en parte se debe a que los guías maniobran la lancha con suavidad para no perturbar a los animales.

Algunos de los extranjeros que llegaron al lugar mostraron su fascinación por las aves. (Jorge Acosta)

Celestún se ubica a unos 88 kilómetros de Mérida, al poniente del Estado, el tiempo de recorrido es de aproximadamente hora y media, y tiene un parador turístico que opera el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur).

Desde ese sitio salen las lanchas para hacer el recorrido por la ría, tiene estacionamiento, área de artesanías y sanitarios, entre otros servicios.