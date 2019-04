Novedades Yucatán/MÉRIDA

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó la creación de un fondo de promoción turística en conjunto con Yucatán, que permita impulsar a ambas entidades a nivel nacional e internacional.

“En materia de turismo estamos trabajando juntos en un fondo de promoción turística, que nos ayude a resolver el problema de la falta de recursos federales para esa actividad, y que nos permita darnos a conocer a nivel internacional y nacionalmente”.

Respecto de si han definido un monto para dicho proyecto, el mandatario quintanarroense manifestó que “estamos en las pláticas de ese esquema pero es uno de los temas, y también de inversión, que es muy importante, sobre todo para la generación de empleos”.

Como informamos el lunes 8, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que para la promoción de la región de la Península se busca integrar un fondo económico con la participación de los tres estados y la iniciativa privada, esto ante la desaparición de los organismos federales destinados a esas acciones.

El gobernador de Quintana Roo asistió este viernes 12 a la Firma del Acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial de México y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en el marco del US-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México, que se realizó en Mérida, y al que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, Carlos Joaquín González manifestó que los estados de la Península están tomando decisiones conjuntas para buscar el desarrollo de la región.

“Sin duda el desarrollo regional es fundamental, hoy más que nunca con esta nueva forma del Gobierno Federal en materia turística, de generación de empleo, de temas de seguridad, de todo lo que como región nos incumbe a los estados de la Península pues nos hace trabajar en conjunto, tomar decisiones en conjunto y buscar el desarrollo, me parece que es fundamental”, explicó.

En este sentido, Carlos Joaquín González expuso que el proyecto del tren maya, que unirá a cinco estados del sureste del país, es una inversión importante, ya que seguramente generará más inyección de recursos y oportunidades para muchos lugares.