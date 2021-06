MÉRIDA, Yuc.- Existe un 10% de probabilidad de que se desarrolle un ciclón tropical en los próximos 2 días y un 40% durante los próximos 5 días en el suroeste del Golfo de México.

Así lo señaló el Centro Nacional de Huracanes de Miami a través de Twitter, donde también señaló que el sistema de movimiento lento creará un potencial de fuertes lluvias e inundaciones en el sureste de México.

Al respecto, el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo señaló que dicha formación tiene bajo porcentaje de tener desarrollo ciclónico y va lento su posible desarrollo, por lo que está en veremos qué sucederá con esa área de mal tiempo.

Lo que sí, agregó, es que esa área de mal tiempo provocará lluvias por la tarde y noche este fin de semana y toda la otra semana.

Indicó que este tipo de situaciones son características de un mes de junio, cuando se ha pronosticado una activa temporada de ciclones.

Se recomienda a las personas consultar los boletines informativos de Protección Civil, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

There is a 10% chance for tropical cyclone development in the next 2 days and 40% over the next 5 days in the SW Gulf of Mexico. The slow moving system will create a potential for heavy rain and flooding over SE Mexico. Consult products from your local met office for more info. pic.twitter.com/hjYsvHwoY3