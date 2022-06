Aumenta a 80% la probabilidad de formación ciclónica en la Península de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Hasta este momento no existe algún Ciclón Tropical en la Península de Yucatán, pero hay amenaza de la formación de un fenómeno meteorológico en las próximas horas.

Está mañana el Centro Nacional de Huracanes de Miami, EU incrementó a un 80 por ciento la probabilidad de formación ciclónica por el área de mal tiempo que se ubica sobre la Península de Yucatán desde hace varios días, producto de los remanentes del sistema "Agatha" y el giro centroamericano o monzonico que se encuentra en la zona.

Una zona de baja presión esta en proceso de formación frente a las costas de Quintana Roo en el noroeste del mar Caribe y sobre el canal de Yucatán, lo que daría lugar a la formación de una Depresión Tropical o Tormenta Tropical débil en un plazo de 48 horas y una vez formada tomaría rumbo hacia el noreste con dirección a la Península de la Florida, Estados Unidos.

8 AM EDT Wed June 1: A broad area of low pressure near the Yucatan Peninsula has a high chance of formation while it moves northeastward over the northwest Caribbean Sea and southeastern Gulf of Mexico during the next couple of days. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/5IsZCU9frW