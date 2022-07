MÉRIDA, Yuc.- En honor a la inolvidable pianista, cantante y compositora Ligia Cámara, se abrió un foro con su nombre en la Casa de la Cultura del Mayab “Leopoldo Peniche Vallado”.

Se trata de un espacio alternativo en pequeño formato para que artistas den a conocer sus propuestas de música, teatro, poesía, danza, entre otras.

La inauguración estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo, acompañada de Pedro Maceo Cámara, sobrino de la referida creadora yucateca del tema “Ven amor”, con versos de José Peón Contreras.

Ante autoridades y comunidad artística, la cantautora Maricarmen Pérez, Embajadora de la Música Yucateca 2022, interpretó un popurrí de melodías de bossa nova, jazz, trova tradicional, entre otras, que cantaba junto a Ligia, con quien conformó agrupaciones como Clan 67, Klan 77, Ellas Son y el espectáculo “De nuevo juntas”.

La cantautora Maricarmen Pérez. (Novedades Yucatán)

“For once in my life”, “Storme weather”, “Night a day”, “Vivo soñando”, “O pato”, fueron algunas de ellas; también “Para ti”, de la autoría total de la homenajeada y “Dos palmas cubanas”, que compuso con letra de Luis Pérez Sabido.

Capacidad para 30 personas

En entrevista, la coordinadora del “Leopoldo Peniche Vallado”, Ana Isabel Núñez Gutiérrez, explicó que se trata de un lugar con capacidad para 30 personas de tal manera que el público disfrutará más de cerca de los proyectos que ahí se presenten.

“Está abierto al público artístico en especial y está destinado más o menos en un aforo de 30 a 35 personas y puede funcionar en un espacio estimado de cuatro metros de ancho por tres de profundidad. Puede ser para presentaciones de libros, recitales poéticos o musicales, monólogos o cualquier cosa que tenga o que esté relacionado con el ambiente artístico”, explicó.

A su vez, Maceo Cámara, resaltó las otras facetas de su tía, quien fue impulsora de su cultura en todos los niveles, orgullosa de sus raíces, leía muchos libros y le gustaba la pintura. En Argentina, por ejemplo, era reconocida en el tango y como sonera, en Cuba, ella vivió para la música.

“Una persona de grandes valores que nos enseñó en la familia, la tía era el centro del universo de nuestra familia, una maravilla de persona. Yo creo que muy pocas personas merecen la inmortalidad y ella lo merece”, agregó.

Sobre el lugar puntualizó “me da mucho gusto sobretodo aquí cerquita del barrio, de nuestro barrio de Santiago haya un foro con su nombre y que quede para la historia y se aproveche, y haya mucha participación de gente”.

Como parte de la apertura se leyó una semblanza de la autora de “Se gastó el amor”, a cargo de Núñez Gutiérrez y Jorge Chablé y posteriormente, se proyectó un video, en el que mostró su calidad artística y singular carisma.

Para solicitar el Foro se requiere enviar un oficio dirigido a la titular de la dependencia, a los correos [email protected] y [email protected] Para mayores informes sobre disponibilidad pueden llamar al número telefónico de la Casa de la Cultura 9999 23 61 85.

