Novedades Yucatán/MÉRIDA

El escritor de ascendencia española pero que reside en Guatemala desde 1963, Francisco Pérez de Antón, llegó a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) para presentar su más reciente libro La corrupción de un presidente sin tacha, editada por Alfaguara en este 2019.

En entrevista el autor platicó que “la corrupción no empieza con el dinero, empieza corrompiéndose el espíritu, es lo primero que se corrompe, como se decía antes, se corrompe el alma”.

“La mayoría de las novelas tienen una pregunta que revolotea por todas las páginas, invitan al lector a seguir leyendo, a no soltar el libro, a que no se te caiga de las manos. Por ejemplo, en el caso de México hay una novela que me interesó muchísimo, de un gran intelectual a quien no conozco, que es Enrique Serna, el escribió el Seductor de la patria, esa novela tenía una pregunta que se filtra por todas las páginas, la cual era cómo es que un hombre llega 11 veces a la presidencia, esa pregunta me mantuvo cautivo”.

Mi libro, continuó, también tiene una pregunta, es el caso de un presidente buena persona, decente, digno, como se pensaba en sus días de Colosio, esa esperanza que crea ese hombre, un hombre honrado, la pregunta es ¿es posible la corrupción de un presidente sin tacha?

Género de Presidentes Tiranos

Al hablar sobre el género en el que se desenvuelve más recientemente, que es la novela, ya que buena parte de su vida se dedicó al periodismo y en 1987 fundó el semanario Crónica, cuyo consejo editorial presidió hasta 1998, Pérez de Antón indicó que su novela es un libro con misterio e intriga y pertenece al género que él denominó como de Presidentes Tiranos o de Presidentes Dictadores.

“Este género empieza con Domingo Faustino Sarmiento que escribe Facundo (1845) en Argentina, que es un caudillo de los que nacen después de su independencia y que es un carnicero y un sanguinario; ese es el germen del género, porque el género lo renueva Ramón María del Valle Inclán con Tirano Banderas (1926), que es otra novela muy famosa que también se hace obra de teatro”, acotó.

“Está también Yo supremo de Augusto Roa Bastos (1974), el Otoño del patriarca de Gabriel García Márquez (1975), la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa (2000) o una que en Guatemala la tenemos como paradigma que es Señor presidente de Miguel Ángel Asturias (1967)”.

Todo esto de los dictadores lo recogió la literatura, añadió Pérez de Antón, y los autores seguimos interesados en el tema a lo largo del tiempo, pero resulta que esa caricatura del presidente latinoamericano con gafas de sol, vestido de militar ya es un personaje que ha cambiado, eso ya pertenece al pasado, en el presente es otro tipo de presidente, es el presidente democrático que ya no es dictador, que está sujeto a una serie de frenos y es el presidente corrupto.

“En vez del señor presidente, podría ser el señor traficante, el señor intermediario, el señor comisionista, pero es otro presidente. Entonces me pareció divertido seguir contribuyendo al género de protagonista presidente pero con otro tema y otro tono, este es un hombre decente. El rasgo más destacable de un presidente latinoamericano es la corrupción política”.

La literatura, continuó, me pareció que podía recoger un personaje diferente, este quiere ser honrado, este quiere ser decente y se va a tener que enfrentar a esa selva que es la vida pública, en la que nadie es honrado y nadie es decente.

Si quieres leer esta fabulosa novela, La corrupción de un presidente sin tacha, visita el estand de Alfaguara en la Filey y conoce más sobre este escritor latinoamericano, de quien Mario Vargas Llosa dijo que es el cronista periodístico más elegante y de mejor prosa en todo el ámbito de nuestra lengua.